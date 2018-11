Fall Khashoggi: USA verhängen Sanktionen gegen 17 Saudis

Die Sanktionen würden nach einem Gesetz verhängt, mit dem Vergehen gegen die Menschenrechte geahndet werden

Istanbul – Die USA planen wegen der Tötung des regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi Sanktionen gegen 17 Staatsbürger des Landes. Das Finanzministerium werde die Maßnahmen noch am Donnerstag bekanntgegeben, sagte eine mit dem Vorhaben vertraute Person. Die Sanktionen würden nach einem Gesetz verhängt, mit dem Vergehen gegen die Menschenrechte geahndet werden. Betroffen seien unter anderem ein ehemaliger hochrangiger Berater von Kronprinz Mohammed bin Salman sowie der saudiarabische Generalkonsul in der Türkei, Mohammed Alotaibi.

Khashoggi war unter ungeklärten Umständen bei einem Besuch des saudiarabischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober verschwunden. Erst nach längerem Zögern räumte Saudi-Arabien ein, dass der Journalist getötet worden sei. Sein Leichnam blieb jedoch verschwunden. Die saudi-arabische Staatsanwaltschaft fordert unterdessen für fünf Beschuldigte in dem Fall die Todesstrafe. (APA, 15.11.2018)