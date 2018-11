Erwin Bohatsch: "Fette Uhren sind mir zu protzig"

foto: katharina gossow

Renée Schroeder: "Ich liebe meine Keramikkette"

"Meine Halskette trage ich außerordentlich gern. Ich habe sie vor drei oder vier Jahren in dem kleinen Atelier der Keramikkünstlerin Petra Saurugg in Hartberg in der Oststeiermark entdeckt. Dort in der Gegend gibt es interessanterweise auffällig viele tolle Keramikerinnen. Ich kaufe allerdings nicht nur Schmuck aus Keramik, sondern besitze ganz viele andere Sachen aus dem Material – so wie die Statue mit den goldenen Händen von Elke Huala.

Wertvolle Schmuckstücke trage ich hingegen selten, für mich ist Schmuck auch nicht der Ausdruck von "ich bin reich". Ich mag Stücke, die farbig sind, die auffallen, die Lebensfreude ausdrücken. Meist bin ich aus praktischen Gründen zurückhaltend angezogen und kombiniere dann farbenfrohe Ketten oder Schals mit Jeans und T-Shirt. Wenn ich Schmuck trage, dann Ketten. Armreifen und Ringe verliere ich nämlich ständig, Ohrringe zwicken an den Ohren.

Die Keramikkette, die ich gerade anhabe, passt glücklicherweise zu allem, ich trage sie zu öffentlichen Auftritten genauso wie im Alltag. Ich habe zwar noch zwei Alternativen, die ich momentan favorisiere, aber in meinem Schlafzimmer hängen hunderte Ketten auf Haken an der Wand beziehungsweise in einer Keramikschale der Künstlerin Anna Maria Kovacic. Nicht alles sind Keramikketten, vieles davon ist Klimbim. Keramikstücke entdecke ich oft auf Märkten, Ausstellungen und Basaren, dort halte ich gezielt Ausschau nach schönen Stücken.

An Keramik mag ich übrigens, dass sie so vielseitig ist. Von der Keramikerin Anna Maria Kovacic lasse ich mir zum Beispiel gerade eine Urne fertigen. Warum? Ein lieber Freund von mir ist vor kurzem gestorben. Dessen Urne war so grau, trist und langweilig, obwohl er so ein lustiger Mensch war. Das soll mir nicht passieren, deshalb lasse ich mein Modell schon jetzt machen. Eines ist sicher: Sie soll so bunt wie die Kunst von Niki de Saint Phalle sein. Ich sehe da übrigens eine Marktlücke – die meisten Urnen sind ja so wahnsinnig hässlich." (Anne Feldkamp)

Renée Schroeder ist Biochemikerin und leitete zuletzt an der Uni Wien das Institut für Biochemie und Zellbiologie. Demnächst wird sie als Bergkräuterbäuerin durchstarten.

Schmuck darf auffallen, findet Biochemikerin Renée Schroeder. Die Keramikkette ist ihr Lieblingsstück.

(RONDO exklusiv, 17.11.2018)