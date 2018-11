Modesta Real Estate vermittelt Off-Market Deal in Madrid

Modesta Real Estate vermittelt ein ca. 90.000 m² großes, gewerbliches Entwicklungsgrundstück in Madrid – Spanien an Mountpark. Im Osten von Madrid gelegen, zeichnet sich das unbebaute Grundstück durch seine Nähe zur Stadt und die ausgezeichnete Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sowie das überregionale Straßennetz aus.

In den letzten Jahren konnte der spanische Gewerbeimmobilienmarkt einen enormen Aufschwung verzeichnen. Die kontinuierliche Nachfrage spiegelt sich im stetig steigenden Flächenumsatz wider.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden Mountpark diese Off-Market Transaktion vermitteln konnten. Der Gewerbeimmobilienmarkt in Spanien hat sich ausgezeichnet entwickelt und auch die Prognosen für die Zukunft sehen weitaus positiv aus", betont Sebastian Scheufele, SIOR und geschäftsführender Gesellschafter von Modesta Real Estate.

Über Modesta Real Estate

Modesta Real Estate wurde im Jahr 2002 in Wien gegründet. Neben dem Hauptsitz in Wien gibt es seit 2005 auch eine Tochtergesellschaft in Bratislava. Seit dem Gründungsjahr kann Modesta Real Estate auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken. Einen wesentlichen Anteil daran haben so renommierte Kunden wie AMISOLA, BECHTLE, BFI, BOSCH, HONEYWELL, LOUIS VUITTON, MONDI AG, MOUNTPARK, PHILIPS, PROLOGIS, SIEMENS, SIGNA, USAA oder WOLSELEY. Millionen an Quadratmetern Büro-, Industrie- und Logistikflächen sowie Industriegrundstücke konnten bisher erfolgreich abgewickelt werden. Neben den Heimatmärkten in Österreich und der Slowakei begleitet Modesta Real Estate auch umfangreiche Transaktionen in den CEE-Märkten und unterstützt seine internationalen Partner bei zahlreichen Corporate Real Estate Beratungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.modesta.at

KONTAKT



Modesta Real Estate

MG Real Estate GmbH

Sebastian Scheufele, SIOR

Geschäftsführender Gesellschafter

Dr. Karl-Lueger-Platz 5

1010 Wien

Tel: +43 1 513 29 39 – 22

Fax: +43 1 513 29 39 – 14

E-Mail: scheufele@modesta.at

Website: www.modesta.at