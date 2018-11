Saudi-Staatsanwalt fordert Todesstrafe für Khashoggi-Mörder

Journalist sei im Istanbuler Konsulat von den Tätern betäubt, getötet und zerteilt worden

Istanbul/Riad – Die Staatsanwaltschaft in Saudi-Arabien hat die Todesstrafe für fünf der elf Verdächtigen wegen der Tötung des Journalisten und Regimekritikers Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat des Königreichs gefordert. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Riad sagte am Donnerstag, der "Washington Post"-Kolumnist sei im Konsulat von den Tätern betäubt, getötet und zerteilt worden.

Der Leiter des Teams, das Khashoggi "repatriieren" sollte, habe die Ermordung des Journalisten angeordnet, sagte der Staatsanwalt.

Laut Staatsanwalt bestand die Rolle des Beraters Saud al-Kahtani, der als rechte Hand von Kronprinz Mohammed bin Salman galt, darin, das Team zu treffen, das nach Istanbul gesandt wurde, um Khashoggi zu "repatriieren". Kahtani wurde mittlerweile von König Salman von seinen Funktionen abgezogen. Über Kahtani wurde ein Reiseverbot verhängt, gegen ihn werde ermittelt.

Die Körperteile seien dann an einen Agenten außerhalb des Konsulatsgeländes übergeben worden. Wo sich die Leiche befindet, konnte der Staatsanwalt nicht sagen, diesbezüglich seien noch Nachforschungen im Gange. (red, 15.11.2018)