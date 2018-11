US-Telekomaufsicht startet erste 5G-Auktion

Die Frequenz-Versteigerungen ziehen sich über 15 Monate

Die US-Telekomaufsicht FCC nimmt Kurs auf die erste Auktion für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Am Mittwoch (21. November) gehe es mit der Versteigerung von Frequenzen im 2,8-Gigahertz-Band los, kündigte der FCC-Vorsitzende Ajit Pai an. Später stünden dann Spektren im 2,4-Gigahertz-Band und 1,55-Gigahertz-Band zur Zuteilung.

Wettbieten der Telekomriesen erwartet

"Diese Wellen sind entscheidend, um 5G-Dienste und -Anwendungen bereitzustellen", sagte Pai. Die Auktion wird sich über die kommenden 15 Monate hinziehen. Es gilt als sicher, dass die Platzhirsche AT&T, Verizon sowie die Telekom-Tochter T-Mobile US und der kleinere Rivale Sprint Gebote abgeben. T-Mobile US und Sprint befinden sich gerade mitten im Zusammenschluss. In Deutschland und Österreich ist die Versteigerung der 5G-Frequenzen für Frühjahr geplant.

5G soll Datengeschwindigkeiten ermöglichen, die mindestens 100-mal schneller als die der aktuellen 4G-Netze sind und zudem für sehr niedrige Reaktionszeiten sorgen. Dies soll den Weg für eine ganze Reihe an künftigen Schlüsseltechnologien ebnen – wie etwa autonomes Fahren, virtuelle Realität und Industrie 4.0. (APA, 15.11.2018)