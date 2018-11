Burgerista-Gründer setzt nun auf Hendl

Alexander Platzl hat sein digitales Restaurant "true chicken" in der Plus City in Pasching bei Linz eröffnet und denkt schon an Expansion

Pasching – Der Geschäftsführer der Kette "Pizza Mann" und Gründer von "Burgerista", Alexander Platzl, setzt jetzt auf Hendl. Im Einkaufszentrum Plus City in Pasching hat der 45-Jährige Trauner am Donnerstag sein neues Schnellimbiss-Lokal "true chicken" eröffnet. Nach einjährigem "kulinarischen Pilotversuch" im Foodtruck vor dem Shoppingcenter sperrte er sein "digitales Restaurant" mit 140 Sitzplätzen auf.

Verarbeitet werde ausschließlich Fleisch von Hühnern aus Bodenhaltung, punkten will Platzl genauso mit "Digital Customer Journey". Das heißt, die Gäste können auch per App oder am digitalen Kiosk vor Ort bestellen," erklärte der Systemgastronom in einer Presseaussendung das Konzept. Sollte das Geschäft in der Plus-City laufen, will er weitere Filialen eröffnen. (APA, 15.11.2018)