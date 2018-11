Erster Trailer zu "Pokémon"-Film entzweit Community

Manche sind von Plüsch-Pikachu angetan, andere wiederum finden dieses widerlich

Der erste Trailer zu Pokémon Meisterdetektiv Pikachu sorgt aktuell für Diskussionen im Netz. Ganz dürfte den Machern der erste Versuch, das Monster in realer Optik auf die Leinwand zu bringen, nicht gelungen sein. Auf Twitter wurde der Clip damit kommentiert, dass das Monster komisch und widerlich aussehen würde. Irritation herrscht auch darüber, dass Pikachu spricht – die Synchronisation übernahm Deadpool-Star Ryan Reynolds.

warner bros. pictures

1996 erfunden, seither etliche Male umgesetzt

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu kommt am 10. Mai 2019 ins Kino. Bisher gab es 21 Filme rund um die bunten Monster. 122 Pokémon-Spiele wurden bislang seit der Schaffung um Jahr 1996 veröffentlicht. Schöpfer ist Satoshi Tajiri. Er leitet auch Game Freak. In Bälde erscheint mit Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go Evoli ein neuer Ableger. Dabei handelt es sich um eine größere Neuauflage der ersten Teile für die Nintendo Switch. (red, 15.11.2018)