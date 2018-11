Französische Finanz schnüffelt Bürgern auf Facebook hinterher

Ab 2019 will die Behörde auf Facebook und Co gezielt nach finanziellen Ungereimtheiten Ausschau halten, Österreich plant das nicht

Wien – Was in manch anderen Ländern längst gang und gäbe ist, schlägt in Frankreich seit Tagen hohe Wellen. Budgetminister Gérald Darmanin hatte angekündigt, dass die Steuerfahnder ab nächstem Jahr in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram gezielt nach Ungereimtheiten im Lebensstil der Steuerpflichtigen Ausschau halten werden.

Schließlich üben sich die meisten User dieser Netzwerks nicht gerade in Bescheidenheit, meist steht die Selbstdarstellung im Fokus. Passt dies nicht zu der Steuererklärung, will die Finanz genauer hinschauen.

Die Idee wird heftig diskutiert – natürlich auch in den sozialen Medien.

Darmanin zufolge ist das Vorhaben, das er als "Experiment" bezeichnet, mit der Datenschutzbehörde CNIL abgesprochen, und diese habe grünes Licht erteilt. Die Fahnder würden bloß Bilder und Informationen aus öffentlich zugänglichen Profilen ins Visier nehmen. In den sozialen Netzwerken ist jedenfalls eine lebhafte Debatte entflammt, wobei die User nicht mit Hohn und Spott über Darmanins Vorhaben sparen.

In Österreich sei ein derartiges Vorgehen weder Usus noch künftig angedacht, heißt es auf STANDARD-Anfrage im Finanzministerium. Wohl aber würden bei organisierter Steuerkriminalität und vermutetem Großbetrug Risikoprofile erstellt, die auch Informationen aus sozialen Netzwerken nicht aussparen. (red, 15.11.2018)