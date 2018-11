Strache soll "Machtplan" per SMS an falsche Person geschickt haben

Nachricht an politischen Gegner ist nicht der erste Fall, der dokumentiert, dass Politiker, Ministerien oder Parteien Irrläufer versenden

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist offenbar ein peinlicher Fehler beim Versand einer SMS passiert. Laut "Krone" ging ein "Machtplan", der sich mit der Besetzungspolitik in der Nationalbank beschäftigt, nicht nur an Vertraute, sondern auch an einen politischen Gegner. Der spielte die Nachricht offenbar der "Krone" zu. Darin heißt es, wenn Finanzminister Hartwig Löger das Direktorium der OeNB verkleinert, "sind wir in der Defensive". "Wie sollen wir einen 4. Direktor argumentieren, wenn dieser keine Arbeit mehr hat?", fragt Strache.

Sozialministerium schickte interne E-Mails an Journalisten

Strache ist mit seinem Missgeschick keineswegs allein. Diesen Sommer versandte etwa das Sozialministerium interne E-Mails an einen Journalisten, der die Nachrichten dem "Falter" zur Verfügung stellte. Ähnliches passierte etwa in Australien, wo sogar eine Verletzung des Informationsfreiheitsgesetzes dokumentiert werden konnte – eine Beamtin antwortete nämlich, man müsse Dokumente "einfrieren".

In Großbritannien soll eine politische Partei monatelang heimlich an den Telefonkonferenzen ihres Gegners teilgenommen haben, weil dieser unabsichtlich Informationen über die Anmeldung zur Besprechung weitergeleitet hatte.

Private Irrläufer

Aber auch im privaten Bereich sorgen Irrläufer regelmäßig für errötete Köpfe und virale Berühmtheit. Beispielsweise dann, wenn statt einer gleich alle gespeicherten potenziellen Rendezvous-Partnerinnen angeschrieben werden – das musste ein junger US-Amerikaner unlängst auf die harte Tour lernen.

Unsend

Immer mehr Apps setzen deshalb auf sogenannte Unsend-Features, die Nachrichten rasch zurückholen. Das gibt es beispielsweise bei Gmail oder Whatsapp, wo Inhalte für alle Empfänger gelöscht werden können. Erst unlängst kündigte auch Facebook ein "Zurückholen"-Feature für den Messenger an. Bei anderen Anwendungen gibt der "Guardian" einen sinnvollen Tipp: Drei Sekunden abwarten, bis man wirklich auf "Senden" drückt – und zwar besonders bei Nachrichten an viele Empfänger. (red, 15.11.2018)