TV-Tipps für Donnerstag, 15. November

Am Schauplatz: Leben im Abbruchhaus, Im Brennpunkt: Die Demokratie, eine gefährdete Idee?, The Hateful Eight oder Karl Schranz – Der Mann, für den Österreich auf die Straße ging – mit Radiotipps

Am Schauplatz: Leben im Abbruchhaus Oft sind es Menschen mit psychischen Problemen, die in Abbruchhäusern leben, weil sie sich nicht vorstellen können, in eine Obdachloseneinrichtung zu ziehen. Ob in Graz oder in Wien: Reporter Andreas Mannsberger hat schockierende Lebensgeschichten zu hören bekommen. Bis 22.00, ORF 2

Im Brennpunkt: Die Demokratie, eine gefährdete Idee? Die Dokumentation geht der Frage nach, welchen Gefahren die liberale Demokratie in der Gegenwart ausgesetzt ist und was man gegen diese tun kann. Bis 22.45, ORF 3

The Hateful Eight (USA 2015, Quentin Tarantino) Kommen zwei Kopfgeldjäger, eine Mörderin, ein Konföderierten-General, ein Brite, ein Cowboy, ein Mexikaner und ein Sheriff in eine Berghütte: Quentin Tarantino macht keine Witze. Er lässt die acht Charaktere wegen eines Schneesturms gemeinsam Notquartier aufschlagen. Für die herausragende Filmmusik erhielt Ennio Morricone einen Oscar. Mit von der illustren Partie sind Jennifer Jason Leigh, Samuel L. Jackson oder Kurt Russell. Bis 1.30, Vox

Talk im Hangar-7: Streik der Arbeiter – Droht ein Klassenkampf? Mit: Josef Muchitsch (SPÖ-Sozialsprecher, ÖGB), Bernd Lucke (Mitbegründer der AfD), Martin Ohneberg (Unternehmer), Lisa Mittendrein (Attac Österreich) und Steffi Burkhart (Arbeitsmarktexpertin). Bis 23.25, Servus TV

Eco 1) So geht's Österreich: Zahlen, Daten, Wirtschaftsfakten. 2) Riskante Prestigeprojekte: Warum Waagner-Biro in die Insolvenz schlitterte. 3) Weinland China: neuer Hoffnungsmarkt für Österreichs Winzer. Bis 23.05, ORF 2

Stöckl Barbara Stöckl bittet zu Tisch, Platz nehmen: Karl Schranz (Ex-Skifahrer), Agnes Palmisano (Sängerin), Philippa Strache (FPÖ-Tierschutzbeauftragte) und Herwig Pecoraro (Opernsänger). Bis 0.05, ORF 2

Inside Brüssel Peter Fritz diskutiert mit den EU-Abgeordneten Paul Rübig (ÖVP), Barbara Kappel (FPÖ), Karoline Graswander-Hainz (SPÖ) und Thomas Waitz (Die Grünen) über: "Wie europäisch ist Österreich?" Bis 0.05, ORF 3

Karl Schranz – Der Mann, für den Österreich auf die Straße ging 1972 wird Skistar Karl Schranz von den Olympischen Spielen in Sapporo in Japan ausgeschlossen, weil er ein Trikot mit einer Werbeaufschrift getragen hat. Sein Empfang in Wien wird von Politik und Medien inszeniert. Das zementiert seinen Heldenstatus. Bis 1.05, ORF 2