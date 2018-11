Wo sind die Beatles-Experten?

Wie gut kennen Sie sich rund ums "White Album" und die britische Band aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Wer das sogenannte "White Album" von den Beatles noch nicht in der eigenen Musiksammlung hat, der kann das jetzt nachholen: in der Super-Deluxe-Version mit allerlei begehrtem Bonusmaterial wie den akustischen Esher-Tapes. Auf diesen "Vorstufen zu den jeweiligen Songs kann man zudem eine Band in Progress erleben, denen Tempoänderungen sowie Experimente in den Arrangements immer nur gutgetan haben", heißt es in der STANDARD-Rezension.

Wahre Beatles-Fans besitzen das legendäre Album natürlich schon seit mehreren Jahrzehnten:

Wie gut kennen Sie sich bei den Beatles aus?

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Wie haben Sie abgeschnitten? Was bedeutet Ihnen die Musik der Beatles und seit wann begleitet sie Sie? Werden Sie das "White Album" kaufen? (aan, 16.11.2018)