"Unerwartetes Verhalten": iPhone X geht während Update in Flammen auf

Nutzer hatte auf iOS 12.1 aktualisiert, als der Akku sich plötzlich selbst entzündet haben soll

Vor kurzem hat Microsoft das wegen schwerer Fehler zurückgezogene "October Update" für Windows 10 wieder in Umlauf gebracht. Das Paket hatte unter anderem zu Soundproblemen und gelöschten Dateien bei den Nutzern geführt.

Probleme, die vergleichsweise harmlos anmuten, wenn man den Fall von Rahel Mohamad betrachtet. Er hat auf seinem iPhone X die Aktualisierung von iOS 12 auf iOS 12.1 durchgeführt. Das Handy reagierte hitzköpfig.

Handy erhitzte sich plötzlich

Laut seiner Schilderung gegenüber 9to5Mac war das Smartphone mit dem Originalkabel ans mitgelieferte Ladegerät angeschlossen, während die Aktualisierung eingespielt wurde. Plötzlich sei das Gerät so heiß geworden, dass er es loslassen musste. Dann begann "dunkelgrauer Rauch" auszutreten. Als sich das Gerät nach Abschluss des Updates neu startete, sei schließlich der Akku "explodiert". Zu diesem Zeitpunkt sei das Handy bereits wieder vom Ladegerät getrennt gewesen.

Fotos des zerstörten Handys teilte er auf Twitter. Dort reagierte der Support von Apple nach wenigen Minuten. "Das ist definitiv unerwartetes Verhalten", so die lapidare Feststellung. Man ersuchte Mohamad, sich per Direktnachricht an das Unternehmen zu wenden. Mittlerweile sei vereinbart worden, dass er das verunfallte iPhone an den Hersteller schickt, wo es untersucht werden soll.

Déjà-vu

Es ist nicht das erste Apple-Gerät, das unerwartet in Flammen aufgegangen ist. Ein besonders aufsehenerregender Fall ereignete sich Anfang des Jahres im Apple Store Zürich. Dort entzündete sich plötzlich der Akku eines iPhone 6s Plus, was zur temporären Evakuierung des Geschäftes führte.

Auch andere Hersteller haben mit diesem Problem Erfahrung. Weltweite Schlagzeilen sicherte sich Samsung mit zahlreichen Fällen brennender Galaxy Note 7-Smartphones, deren Akkus aufgrund einer Fehlkonstruktion zu brennen begannen. (red, 14.11.2018)