Hofer verkauft wieder iPhones zum Diskontpreis

iPhone 6s Plus als Sonderangebot aufgenommen – Drei Jahre altes Smartphone als Alternative zur Android-Mittelklasse

Jahr für Jahr wiederholt sich in den USA das gleiche Spiel: Am "Black Friday" überbieten sich die Händler mit Sonderaktionen, und machen diesen Tag so zum traditionell umsatzstärksten des Jahres. Doch diese Phänomen ist längst nicht mehr auf die USA beschränkt, auch in Europa versucht man zunehmend von dem Hype zu profitieren.

iPhone 6S Plus

Der Lebensmittel-Diskonter Hofer ruft nun den "Black Thursday" aus, und dabei will man die Kunden einmal mehr mit Smartphones von Apple locken. Ab dem 22. November ist das iPhone 6S Plus bei Hofer für einen Preis von 399 Euro zu haben. Wie hoch die verfügbare Stückzahl ist, verrät man derzeit nicht. Zumindest handelt es sich dabei aber derzeit wirklich um den besten Preis, für den es das drei Jahre alte Gerät derzeit in Österreich gibt – wenn auch gleichauf mit Saturn und Mediamarkt.

Das Gerät zeichnet sich durch einen 5,5-Zoll großen Bildschirm mit Retina-Display sowie 32 GB lokalen Speicherplatz aus. Auch ein Fingerabdrucksensor ist hier noch vorhanden.

Überlegungen

Ob es wirklich eine weise Idee ist, sich ein mittlerweile mehr als drei Jahre altes iPhone zu kaufen, ist natürlich eine ganz andere Frage. So gibt es in der Android-Mittelklasse viele Smartphones mit erheblich moderner Ausstattung. Auch vom Support-Vorteil, den Apple-Geräte üblicherweise haben, bleibt hier nicht mehr allzu viel übrig: In knapp zwei Jahren dürfte es mit Updates bei dem betreffenden Gerät zu Ende sein. (red, 14.11.2018)