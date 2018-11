Stadt Wien baut Betreuung für Kinder in Sommerferien aus

Die Feriencamps an 25 Standorten sollen von 6.000 Kindern besucht werden können. Die Stadt investiert dafür sechs Millionen Euro

Wien – Die Stadt Wien stellt das Angebot für Ferienbetreuung in den Sommermonaten auf neue Beine. An 25 Standorten in allen Bezirken der Stadt sollen rund 3.000 Plätze für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren entstehen. Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) geht davon aus, dass die "Summer City Camps" von rund 6.000 Kindern besucht werden können – je 3.000 im Juli und im August.

Ergänzend zu den geplanten Freizeitaktivitäten werden an sechs Standorten "Summer Schools" eingerichtet, wo Kinder im Ausmaß von 15 Wochenstunden in Deutsch, Mathematik und Englisch gefördert werden. Als Lehrkräfte sollen vor allem Studierende gewonnen werden, die ein entsprechendes Lehramt oder Deutsch als Fremd- und Zweitsprache studieren – oder auch eine pädagogische Zusatzausbildung absolviert haben.

Sechs Millionen Euro für Ferienbetreuung

Die Stadt nimmt für das Programm sechs Millionen Euro in die Hand. Umgesetzt werden soll es von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen, die im Bereich Kinderbetreuung tätig sind und ihre Konzepte bis Ende November einreichen können.

Die Maßnahme soll "die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter unterstützen", sagt Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ). Das Angebot richte sich auch an Familien, die sich sonst keine Feriencamps leisten können: Für die tägliche Betreuung (8 bis 17 Uhr) betragen die Kosten inklusive Essen nur 50 Euro pro Woche. Die Anmeldung startet im Februar. Neben den geplanten Sommercamps gibt es bereits ganzjährige Betreuungsplätze in Horten und an Bildungscampus-Standorten. (David Krutzler, 14.11.2018)