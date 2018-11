Ranieri neuer Fulham-Trainer

Leicester-Meistermacher heuert als Nachfolger von Jokanovic beim Schlusslicht der Premier League an

London – Premier-League-Schlusslicht Fulham hat am Mittwoch seinen serbischen Trainer Slavisa Jokanovic entlassen und den Italiener Claudio Ranieri als dessen Nachfolger präsentiert. Fulham war in der vergangenen Saison unter Jokanovic in die höchste englische Fußball-Liga aufgestiegen, hat aber in bisher zwölf Spielen nur einen Sieg und zwei Remis erreicht.

Ranieri, der mit Leicester City 2016 sensationell englischer Meister geworden war, hatte zuletzt bis zum Sommer Nantes betreut. Der 67-Jährige soll Fulham nun aus der Abstiegszone führen und den Klassenerhalt mit den Londonern schaffen. (APA, 14.11.2018)