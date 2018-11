28-Jähriger aus Wien bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Pkw kollidierte seitlich mit Baum – Lenker erlitt schwere Blessuren

Hollabrunn/Wien – Bei einem Autounfall am Dienstag in Hollabrunn ist ein 28-jähriger Insasse aus Wien lebensgefährlich verletzt worden, der Lenker erlitt schwere Blessuren. Der 27-Jährige ohne gültigen Führerschein dürfte laut Polizei die Kontrolle über den Pkw verloren haben, der Wagen kollidierte seitlich mit einem Baum. Der gleichaltrige Zulassungsbesitzer am Beifahrersitz, ebenfalls aus Wien, blieb unverletzt.

Zum Unfall war es kurz vor 19.00 Uhr auf der L25 in einem Waldgebiet bei Eggendorf im Thale, einem Ortsteil von Hollabrunn, gekommen. Der 28-jährige saß auf der Rückbank, er wurde vom Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Lenker, ein in Wien lebender serbischer Staatsbürger, wurde ins Landesklinikum Korneuburg transportiert.

Abgelaufenes Pickerl

Das Pickerl des Wagens war abgelaufen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Sicherstellung des Fahrzeuges an, berichtete die niederösterreichische Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. (APA, 14.11.2018)