"PUBG" für PS4 kommt am 7. Dezember: Was ist dabei?

Ausgabe für Sonys Konsole startet mit drei Karten und Vorbestellerboni

Der Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds (PUGB) erscheint am 7. Dezember für knapp 30 Euro nun auch für Playstation 4. Dies bestätigte der Hersteller im Rahmen einer gemeinsamen Aussendung mit Sony. Damit wird das Spiel rund ein Jahr nach der Veröffentlichung für Xbox One und fast zwei Jahre nach dem Early-Access-Start auf PC auch für die aktuelle Playstation-Konsole erhältlich sein. 2017 war der Genrepionier zeitweise der populärste Online-Shooter. Seither macht nach wie vor populären Spiel die starke Konkurrenz rund um Titel wie Fortnite und Call of Duty: Blackout zu schaffen.

Das Übliche mit PS4-Anstrich

Die PS4-Fassung unterscheidet sich inhaltlich kaum von den bisherigen Versionen. Auf einem zunehmend kleiner werdenden Karte kämpfen 100 Spieler mit aufsammelbaren Waffen ums Überleben. Wahlweise kann man alleine, zu zweit oder zu viert in den Kampf ziehen. Eine Eigenheit der PS4-Version sind plattformspezifische kosmetische Ausrüstungsgegenstände aus dem Uncharted- und The Last of Us-Universum, die Vorbesteller locken sollen. Auf der PS4 startet PUBG mit den drei Karten Erangel, Miramar und Sanhok. Integriert Ranglisten, einen Event-Modus und virtuelle Errungenschaften. Auf der PS4 Pro profitiert die Grafik von einer optionalen HDR-Darstellung. (red, 14.11.2018)