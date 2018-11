Valery Tscheplanowa wird neue Buhlschaft im "Jedermann"

Folgt laut Medienbericht 2019 Stefanie Reinsperger nach

Salzburg – 2019 gibt es bei den Salzburger Festspielen eine neue Buhlschaft: Die deutsche Schauspielerin Valery Tscheplanowa wird an der Seite von Jedermann Tobias Moretti spielen, wie die "Salzburger Nachrichten" vorab berichten. Die Salzburger Festspiele geben am Mittwochvormittag ihr Programm für die kommende Saison bekannt.

Tscheplanowa wurde 1980 in in Kasan in der früheren Sowjetunion geboren. 2017 wurde die 38-Jährige in der Kritikerumfrage des Fachblatts "Theater heute" als Margarete und Helena in Frank Castorfs "Faust" an der Berliner Volksbühne zur Schauspielerin des Jahres gewählt. Bei den Salzburger Festspielen wirkte sie heuer im antiken Drama "Die Perser" mit, in dem sie in drei Frauenrollen zu sehen war. (red, 14.11.2018)