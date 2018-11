Freizeitaktivitäten

Ganz neu steht den BesucherInnen kostenlos "Lumina – die leuchtende Kugelbahn" presented by Stadtklang zur Verfügung.

Hinzu kommen "Winter Race", Autorennen im Miniaturformat, sowie "Micro-Extremebowling". Zudem feiert die beliebte MQ Eisstockbahn ihr Comeback, da dieses Jahr auf zwei Bahnen gespielt werden kann.

LUMINA – die leuchtende Kugelbahn

Die Vision des Salzburger Künstlers Andreas Hasenöhrl veranschaulicht den BesuchernInnen des "Winter im MQ" die Erdanziehungskraft auf eine spielerische ART. Mit eigens entwickelten LED-Leuchtkugeln bekommt die interaktive Kunstinstallation eine farbliche Faszination und begeistert die BewohnerInnen von Wien gleichermaßen wie TouristInnen aus der ganzen Welt.

Micro-Extremebowling

Extreme Bowling ist ein analoges, kinetisches Hybridspiel und präsentiert sich als eine Mischung zwischen Bowling, Billard und Golf. Der Spieler schießt dabei nicht direkt die Kegel an, sondern versucht mittels einer Rampe den richtigen Winkel einzujustieren und die Kegel über die Winkel zu treffen – "think, adjust and bowl".

Winter Race

Autorennen im Miniaturformat – Dort wo sonst das Wasserbecken zu finden ist, können Motorfans ihren Geschwindigkeitsrausch mit ferngesteuerten Fahrzeugen im abenteuerlichen Winter Race Parcours ausleben – schnelle Kurven, gefährliche Schanzen und den Gegner im Nacken.

MQ Eisstockbahn

Die beliebte MQ Eisstockbahn feiert ihr doppeltes Comeback, da dieses Jahr auf zwei Bahnen gespielt werden kann! Die Gestaltung der Bahnen und der Überdachung übernimmt der Künstler Martin Markeli. Online Buchungen unter: www.mqw.at/eisstockbahn