Tägliches Kultur- und Veranstaltungsprogramm

Jeden Montag stehen unterschiedliche kulturelle Angebote unter dem Motto "Live Montag" auf dem Programm. Immer am Dienstag und Mittwoch legen Live-DJs auf, während jeden Donnerstag die "MQ Hofmusik" zum "Punschkonzert" lädt. Sonntags beim "Plattenzirkus" by Kulturverein Deep Soul Records besteht die Möglichkeit, Platten direkt von den auflegenden DJs zu kaufen.

MQ Live-Montag

Open Piano

Mo 19.11., ab 19h

Ein frei zugänglicher Konzertflügel wird im MQ Haupthof positioniert: Alle dürfen spielen. Dabei werden Spenden gesammelt, die in das soziale Musikinstitut "DoReMi" in Wien fließen. "DoReMi" bietet mit einem "Zahl so viel du kannst"-Prinzip leistbaren Musikunterricht für alle Gesellschaftsschichten an. Um 19.45h singt zudem ihr erst kürzlich gegründeter "ChoReMi" einige wenige Lieder in verschiedenen Sprachen. Musik unterscheidet weder zwischen Religion noch Herkunft. Musik verbindet. Organisiert wird dieses Projekt von "Open Piano for Refugees", ein Verein zur Förderung der öffentlichen Begegnung, Integration & Nächstenliebe.

Tagebuch Slam

Mo 26.11., ab 19h

Eine peinlich-lustige Zeitreise in die Abgründe der eigenen und fremden Pubertät. Es lesen vier Laien live aus ihren alten Tagebüchern und zeigen, dass die schönsten Geschichten das Leben schreibt. Publikum = Jury durch Applaus.

Tag tool

Mo 03., 10. & 17.12., ab 19h

Ein Team von visuellen Künstlern verwandelt den "Winterhimmel" in eine aufsehenerregende, interaktive visuelle Welt. Mittels Tablets und digitaler Projektionen wird jeden "MQ Live-Montag" im Dezember spontane Projektionsmalerei kreiert, die perfekt an die Architektur angepasst ist und ihre kreative Kraft in Kommunikation mit dem Publikum und der Umgebung entfaltet.

MQ Hofmusik Winter Edition

Live-Konzerte ab 19h, MQ Haupthof

Keke

Do 22.11.

Die stimmgewaltige Künstlerin mit ausgebildeter Jazzstimme "Keke", die im musikalischen Dunstkreis von FKA Twigs, Kelela und Princess Nokia angesiedelt ist, präsentiert im MQ Haupthof ihr außergewöhnliches Talent als Sängerin und Rapperin.

Felix Kramer

Do 29.11.

Hier wirken Entschleunigung und Ruhe statt Hysterie und Aufregung, es dominiert Minimalismus in der Instrumentierung als Gegenkonzept zu aufgeblasenen Hitradio-Arrangements. In Verbindung mit Wienerisch eingefärbten Texten entsteht dadurch ein eigenwilliger Sog, der mitreißt.

Ian Fisher & Ryan Thomas Carpenter

Do 06.12.

Fin

Do 13.12.

"Fin" steht für den Moment, in dem man sich selbst in Geschichten wieder erkennt. Die Band charakterisiert sich durch teils zarte und gleichzeitig nicht weniger explosive Melodien und gespickt mit intimen Texten.

Überraschungsgast

Do 20.12.