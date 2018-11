Preisvergleich: Skifahren wird immer teurer

Der VKI hat einen Preisvergleich erstellt: Tageskartenpreise steigen um 2,8 Prozent, Sechstagekarten werden um 3,4 Prozent teurer. Die Schweiz ist noch teurer

Wien – Skifahren wird immer teurer. Diese seit Jahren gültige Aussage gilt auch für die kommende Wintersaison. Laut Erhebungen des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) steigen die Preise für Tageskarten im Schnitt um 2,8 Prozent. Sechstagekarten werden sogar um 3,4 Prozent teurer – und das bei einer durchschnittlichen Preissteigerungsrate von zuletzt 2,1 Prozent.

Der VKI hat wie jedes Jahr auch heuer wieder die Ticketpreise von mehr als 100 heimischen Skigebieten und jeweils zehn in der Schweiz, in Bayern und Südtirol untersucht. Die Tageskarte für einen Erwachsenen hat sich in Österreich um bis zu drei Euro (Glungezer/Tulfes) verteuert, nur in einem Skigebiet, noch dazu im günstigsten, ist sie unverändert geblieben (Raggal/Großes Walsertal).

Kitzbühel führt

Das teuerste Skigebiet in Österreich ist auch heuer wieder Kitzbühel mit seinen 215 Pistenkilometern, wo eine Tageskarte 57 Euro kostet. Das sind um zwei Euro mehr als vor einem Jahr. An zweiter Stelle liegt nun Saalbach-Fieberbrunn (270 Kilometer), das mit 55 Euro (plus zwei Euro) nicht nur Arlberg (305 Kilometer) und Ischgl (172 Kilometer), sondern auch Sölden (142 Kilometer) von den vordersten Plätzen verdrängt hat. In diesen Skigebieten kommt die Tageskarte für einen Erwachsenen auf 54,50 Euro, eine Verteuerung um jeweils 1,50 Euro.

In insgesamt 15 Skigebieten müssen erwachsene Skifahrer über 50 Euro für eine Tageskarte zahlen. Für das teuerste Sechs-Tage-Erwachsenenticket müssen 298,50 Euro berappt werden, und zwar in Ischgl. In Sölden beziehungsweise in Obergurgl/Hochgurgl sind es jeweils 293,50 Euro.

Günstig in Vorarlberg

Raggal in Vorarlberg (sieben Kilometer) blieb nicht nur das günstigste Skigebiet, sondern war auch das einzige der untersuchten Gebiete, das den Preis gegenüber dem Vorjahr nicht angehoben hat. Eine Tageskarte kostet dort 22 Euro. Sechs Tage in Raggal Ski zu fahren kommt dann allerdings mit 233 Euro doch wieder teuer. Ab einem Dreitageticket muss man nämlich den sogenannten Drei-Täler-Skipass, der in 31 Skigebieten in Vorarlberg Gültigkeit hat, kaufen. Wer also die sechs Tage nur in Raggal fahren möchte, den kommt es weitaus billiger, wenn er jeden Tag ein Tagesticket kauft, so der VKI.

Auch in Wenigzell (zwei Kilometer) kostet eine Tageskarte nur 22,50 Euro, die Sechstagekarte 113,40 Euro. Wer doch ein wenig mehr Abwechslung sucht, der kann beispielsweise um 26 Euro pro Tag die 14 Pistenkilometer von Königsberg-Hollenstein/Ybbs heruntercarven oder um 29,50 Euro auf der Flattnitz wedeln (elf Kilometer).

Schweiz bleibt teuer

Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass in der Schweiz die österreichischen Höchstpreise noch deutlich überschritten werden. In St. Moritz, Davos, Lenzerheide und Flims-Laax-Fallera kosten Tageskarten umgerechnet zwischen 61 und 74 Euro.

Besonders kreativ scheint man in St. Moritz zu sein. Der Schweizer Nobelskiort hat heuer den sogenannten Snow Deal eingeführt. Es gibt keine Fixpreise mehr, sondern die Preisgestaltung leitet sich aus der Nachfrage am Skitag ab: Je mehr los ist, desto teurer wird es. Frühbucher bekommen zudem Rabatte von bis zu 30 Prozent, wenn sie mindestens 15 Tage vor dem Skitag ihre Tickets kaufen. Österreichs Topskigebiete werden sich hier Anleihen für die Zukunft nehmen, vermutet der VKI.

Immer größer

In Südtirol sind die Preise ähnlich wie in Österreich. Im teuersten Skigebiet, dem Kronplatz, ist die Tageskarte mit 57 Euro genauso teuer wie in Kitzbühel. Es ist mit 119 Pistenkilometern aber deutlich kleiner. Generell bekommt man laut VKI in Österreich bisweilen mehr Pistenkilometer für sein Geld geboten als in Südtirol.

Die bayrischen Skigebiete können aufgrund ihrer Größe nur bedingt mit den heimischen verglichen werden. Mit 40 Kilometern sind Garmisch-Classic beziehungsweise Balderschwang die größten, die nicht mit Skischaukeln mit österreichischen Skigebieten verbunden sind. Balderschwang im Oberallgäu kann mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten: Die Tageskarte kostet dort nur 33 Euro, für sechs Tage sind es 166 Euro. In Garmisch bezahlt man 44,50 Euro für einen Skitag. Daneben gibt es eine große Anzahl kleinerer Skigebiete. "Der Trend der österreichischen Liftgesellschaften – immer größer, immer mehr – scheint den Bayern eher fremd zu sein, wohl auch aufgrund topografischer Beschränkungen", so der VKI. (APA, red, 14.11.2018)