Merkel bekennt sich zu Steuer für Digitalkonzernen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zu einer neuen Besteuerung von Digitalkonzernen bekannt. "Wir reden nicht über das Ob einer Besteuerung der Digitalkonzerne, wir reden über das Wie. Und bis Dezember wird es einen Vorschlag geben", sagte Merkel in einem Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de. "Wir wollen auch, dass digitale Unternehmen fair besteuert werden", sagte die Bundeskanzlerin. Die EU-Kommission und Frankreich versuchen derzeit, die hochumstrittene europaweite Digitalsteuer vor dem Aus zu retten und drängen Deutschland zu einer Zustimmung.

"Der Richtlinienvorschlag der EU-Kommission trifft in Deutschland auf Vorbehalte, weil er im Grunde auf eine neue Form der Unternehmensbesteuerung hinausliefe", sagte Merkel zu t-online.de. Deutschland ziehe "das Instrument einer sogenannten Mindestbesteuerung vor". Die USA hätten sich bereits für diesen Weg entschieden. Die Bundesrepublik als Exportnation müsse sich genau überlegen, was es für das Steuereinkommen bedeute, wenn nicht mehr wie heute die Betriebsstandorte für die Besteuerung ausschlaggebend seien. Darüber werde mit Frankreich geredet.

Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz will zunächst auf weltweiter Basis versuchen, eine Mindeststeuer einzuführen, um die Steuerflucht von Konzernen – nicht nur aus der Digitalwirtschaft – zu stoppen. Wenn das nicht gelinge, sollte Europa eigene Wege gehen und ab 2021 eine Besteuerung auch digitaler Unternehmen sicherstellen.

Künstliche Intelligenz

Unmittelbar vor der Digital-Klausur des Bundeskabinetts hat Kanzlerin Angela Merkel zudem verstärkte Forschungsausgaben für die Künstlichen Intelligenz (KI) gefordert. "Deutschland und Europa müssen in Zukunft führender Standort für Künstliche Intelligenz sein", sagte sie in einem am Dienstagabend veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de. "Davon hängt ganz wesentlich unser künftiger Wohlstand ab und die Frage, ob und wie wir unsere europäischen Werte von der Würde jedes einzelnen Menschen und dem Schutz der Privatsphäre auch im digitalen Zeitalter verteidigen können." Bereits jetzt sei Deutschland aber im Bereich der KI-Forschung international in der Spitzengruppe.

In der Reuters vorliegenden KI-Strategie der Bundesregierung wird eine Investition des Bundes von drei Milliarden Euro bis 2025 für KI zugesagt. Das Geld soll vor allem in die Forschung fließen. Merkel sagte t-online.de, dass ein sogenanntes Forschungs-Netzwerk gebildet werden solle, das sich gemeinsam mit Frankreich den Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt sowie dem Datenschutz und der Datenverfügbarkeit widmen solle.

5G-Auktion

Die deutsche Bundeskanzlerin hat aber auch die geplante Versteigerung von Lizenzen des modernen 5G-Mobilfunkstandards verteidigt. "Deutschland hat sehr gute Erfahrungen mit der Frequenz-Versteigerung gemacht", sagte Merkel in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de. "Außerdem können wir so die Rahmenbedingungen setzen, also definieren, was wir von denjenigen erwarten, die die Frequenzen dann wirtschaftlich nutzen." Es sei wichtig, dass derjenige, der die Lizenz erwerbe, sie mit dem Ziel kaufe, nicht nur in Ballungsgebieten zu investieren, sondern auch die Verbindungen in der Fläche auszubauen. Merkel räumte ein, dass dieses Ziel für die Regierung auch Nachteile habe. "Dabei sinken natürlich die Versteigerungserlöse, doch unser Ziel heißt: die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse."

Aufbau

Merkel sagte weiter, Versteigerungserlöse dienten auch dazu, gezielt den Aufbau in Regionen zu fördern, in denen Privatanbieter aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht tätig würden. "Es ist mir sehr wichtig, dass nicht drei verschiedene Anbieter nur zwischen Köln und Düsseldorf dreimal ausbauen, sondern dass sie den Ausbau auch an Landesstraßen vornehmen und dann immer weiter in die Fläche gehen." Dazu müsse man die Anbieter verpflichten oder ihnen Anreize bieten. "Schnelles Internet ist die Voraussetzung für die Teilhabe an der Digitalisierung, für die Anbindung der ländlichen Räume", betonte die Kanzlerin. Die Bundesnetzagentur plant eine 5G-Auktion im Frühjahr 2019. (Reuters, 14.11.2018)