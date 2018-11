Italien verkauft Vermögen, um an umstrittenem Budgetplan festzuhalten

Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini sagt am Dienstag, er möchte am Budgetentwurf 2019 festhalten – Möchte EU-Forderungen nicht klein beigeben

Rom – Die italienische Regierung wird an ihrem Budgetplan für 2019 festhalten, trotz der EU-Forderungen, das Budget zu revidieren. Das sagte Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini am späten Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Rom.

Vergangenes Monat hat die EU-Kommission die Pläne zurückgewiesen, weil sie das für 2019 geplante Defizit von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als viel zu hoch erachtet. Auch die italienischen Wirtschaftsprognosen für 2019 wären zu optimistisch.

Salvini kündigte nun an, an dem Budgetplan und den Wirtschaftsprognosen festzuhalten. Allerdings würde Italien Vermögenswerte des Landes in der Höhe von einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes verkaufen.

Bußgelder drohen

Die EU-Kommission hat Italien bis Mitternacht (Dienstag auf Mittwoch) Zeit gegeben, um seine Haushaltspläne zu korrigieren. Kurz vor dem Auslaufen einer dreiwöchigen Frist waren Mitglieder des Kabinetts in Rom zusammen gekommen, um über den Haushalt zu beraten. Lenkt Rom nicht ein, droht ein Verfahren, das bis zur Verhängung von Bußgeldern führen kann.

Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete Euro-Land gemessen an seiner Schuldenquote. (red, 13.11.2018)