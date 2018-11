Der zähe Weg zum Entwurf des Brexit-Deals zwischen London und Brüssel

Nordirlands "backstop", Zahlungen ins EU-Budget, Rechte von EU-Bürgern – das waren nur ein paar der vielen Streitpunkte zwischen London und Brüssel

Ja, man hat sich geeinigt, das bestätigte das Büro der britischen Premierministerin Theresa May um circa 18 Uhr (MEZ) am Dienstagabend. Zuvor hatten mehrere britische Medien von der angeblichen Einigung zwischen London und Brüssel berichtet. Die offizielle Bestätigung beinhaltete auch gleich den Hinweis darauf, dass May ihr Kabinett für Mittwoch um 15 Uhr einberufen hat, damit dieses dem Entwurf des Deals zustimmen kann.

Und damit beginnt das große Zittern für London und Brüssel. Denn bis der Deal tatsächlich dingfest ist, muss er noch durch etliche Instanzen durch: die britischen Minister, die EU-Minister, die Staats- und Regierungschefs der EU-27 und das britische wie das europäische Parlament. Doch bereits der Weg hin zu dem Entwurf war ein äußerst zäher.

Bereits am Montag hatte EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier bei einem Treffen der EU-Europaminister in Brüssel gesagt, dass es eine Einigung auf einen EU-Austrittsvertrag mit Großbritannien "in den nächsten Stunden geben" könnte. Und auch der Ständige Ratspräsident Donald Tusk hat schon am Montag für einen EU-Sondergipfel am 25. November vorgeplant.

Aber der Franzose ließ sich nicht dazu hinreißen, allzu konkret zu sein, obwohl er bereits wusste, dass auf der technischen Ebene mit seinem Gegenüber Dominic Raab eigentlich alles klar schien. Das galt auch für die schwierigste und bis zuletzt am meisten umstrittene Frage, wie man nach einem Austritt der Briten die offene Grenze zwischen der Republik Irland im Süden und Nordirland, das als Teil Großbritanniens zum Drittland wird, erhalten soll.

Einigung gar nicht so überraschend

Die Vorsicht Barniers war wohl begründet. Eine ähnliche Situation hatte es bereits vor vier Wochen gegeben, aber letztlich kam es nicht zu dem in Brüssel sehnlichst erhofften "Grünen Licht" aus Downing Street 10, dem Amtssitz von Premierministerin May in London.

Dass es am späten Dienstagabend dann klappte, kam für Eingeweihte nicht ganz überraschend. Barnier und sein Team zeigten sich jedenfalls mehr als erleichtert. Der Chefverhandler hatte sein Ziel eines Abschlusses im Oktober 2018, wie im Frühjahr 2017 von den Staats- und Regierungschefs vorgegeben, fast per Punktlandung erreicht, trotz aller Aufregungen seit Monaten.

Druck erhöhte sich



Seit Tagen hatte der Druck aus den eigenen Reihen der Tories auf May zugenommen. Spätestens als Verkehrsstaatssekretär Jo Johnson, der Bruder des Brexit-Hardliners und Ex-Außenministers Boris Johnson, zurücktrat, war klar, dass May bald handeln muss, will sie nicht ein Zerbrechen ihrer Regierung und ein völliges Chaos riskieren.

Das "Go" zum Brexit-Vertrag sei letztlich eine rein politische Entscheidung, denn von Experten und von der Sache her ließe sich das Problem der irischen Grenze, die gleichzeitig offen und kontrolliert sein solle, nicht lösen.

Das große Irland-Problem – gelöst?



Die EU-27 hatten bereits vor Wochen angeboten, dass man sich eine Lösung derart vorstellen könne, dass nicht nur Nordirland nach dem Austrittstermin am 29. März in der Zollunion bliebe, sondern ganz Großbritannien. Und es könnte auch die "Übergangsperiode", in der das Land weiterhin wie ein EU-Mitglied behandelt werde, von 21 Monaten um ein Jahr verlängert werden.

Genau dieser Zeitgewinn würde es beiden Seiten ermöglichen, die Folgen und die Umstellungen durch den Brexit nach dem geplanten Austritt am 29. März in Ruhe abzuarbeiten, den Bürgern und den Unternehmen die Phase der Veränderungen zu erleichtern.

Das Problem war: Die Hardliner in Mays Partei lehnten das brüsk ab, weil in der Übergangspahse weiterhin EU-Recht beziehungsweise die Ultima Ratio des Europäischen Gerichtshofes gelten würde. Das wird als "Unterwerfung" gesehen, das Gegenteil dessen, was den Bürgern vor dem Brexit-Referendum versprochen worden sei, wie Jo Johnson sagte. Die Hardliner der Tories drohen ebenso wie die Opposition von Labour damit, den Brexit-Vertrag im Parlament zu kippen.

London zahlt bis Ende 2020

May sah dieses Problem wesentlich pragmatischer, und das war offenbar auch der Grund, warum es zu einem Ergebnis kam. Die Grenzfrage Irland ist in Wahrheit nur ein kleiner Teil der Probleme, die mit dem Brexit einhergehen werden, freilich ein wichtiger. Denn auf andere große Themen hatte man sich längst geeinigt.

London wird bis Ende 2020 weiter ins EU-Budget einzahlen und an gemeinsamen Programmen teilnehmen. Insgesamt werden die Verpflichtungen der Briten an die EU rund 44 Milliarden Euro ausmachen. Längst geklärt ist auch ein weiterer fundamentaler Punkt: Was mit den Rechten von EU-Bürgern geschieht, die in Großbritannien leben und arbeiten, beziehungsweise der Briten, die in einem der 27 EU-Staaten leben. Sie werden weiterhin gleich behandelt wie die Bürger ihrer Gaststaaten, haben das Recht, sich dauerhaft anzusiedeln.

Historische Kabinettssitzung

Wie genau bei der Kontrolle der inneririschen Grenze umgegangen wird, will May bei einer Sitzung ihres Kabinetts erläutern. May möchte die Hardliner besänftigen, indem ein frühzeitiger Ausstiegsmechanismus aus der Zollunion zur Anwendung kommen könnte, was die EU-27 ablehnten. Wie man diesen Widerspruch letztlich auflöste, war zunächst nicht bekannt.

Möglicherweise wird man ein Schiedsgericht nach dem Vorbild des EU-Freihandelsvertrages mit Kanada schaffen. Das wäre sachlogisch. Denn das Ziel sowohl von Großbritannien wie der EU-27 ist es bekanntermaßen, nach dem Brexit möglichst enge Beziehungen zu pflegen, wenn die Briten zum Drittland werden. So ist das auch mit Kanada durch Ceta. (Thomas Mayer aus Brüssel, 13.11.2018)