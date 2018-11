NBA-Champion verkauft Tickets ohne Sicht aufs Spielfeld

100 Dollar für den Zugang zur Arena, aber ohne Sicht aufs Parkett – Golden State casht auch noch ab, wenn die Halle schon ausverkauft ist

Keine Frage, die Golden State Warriors sind als seit Jahren dominierendes Team in der NBA ein Faszinosum zum Zuschauen. Kevin Durant, Steph Curry Co. haben das Spiel revolutioniert und gewinnen Titel. Dabei werden die Dreier von jenseits der 7,24 Meter-Markierung nur so reingeschleudert. Im nächsten Heimspiel gegen die Atlanta Hawks wird die Oracle Arena im kalifornischen Oakland zum 300. Mal in Folge ausverkauft sein.

Als Fan kann man ab sofort trotzdem in der vollen Halle dabei sein. Man sieht halt nur nicht aufs Spielfeld. Für 100 Dollar im Monat gibt es ein "In the building"-Ticket, mit dem Zuschauer in die Halle kommen, aber nicht in den Innenraum. Das Spiel können sie stattdessen auf Fernsehern verfolgen und sich an dem nährstoffreichen Gastro-Angebot aus Burger und Fritten bedienen.

Der NBA-Champion findet also auch einen Weg, dann noch Geld zu verdienen, wenn die Hütte schon aus allen Nähten platzt. Auf der Warteliste für Saisonkarten stehen übrigens 44.000 Leute. (vet, 13.11.2018)