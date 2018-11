Österreichs gegen Bosnien: Tore schießen, Tore verhindern

Nations League: Arnautovic und Alaba haben ein Rezept gegen Bosnien-Herzegowina

Wien – Marko Arnautovic, David Alaba und auch Aleksandar Dragovic haben beschlossen, optimistisch zu sein, nicht zu rechnen, am Donnerstag in Wien (20.45 Uhr) gegen Bosnien-Herzegowina "auf uns zu schauen, unser Spiel zu spielen". Optimal wäre ein Sieg mit zwei Toren Unterschied, dann könnte man voll Tatendrang und mit breiten Brüsten nach Belfast fliegen, um dort am Sonntag die Nordiren zu schlagen. Gelingt beides, wäre Österreich Erster in der Nations League B, würde in A aufsteigen, hätte eine zusätzliche Chance auf einen EM-Startplatz. Arnautovic fast die Ausgangslage so zusammen: "Wir müssen Tore machen und probieren, keines zu bekommen."

Der 29-jährige Legionär von West Ham trägt die Hoffnungen der Nation, diesbezüglich hat er seinen Kumpel Alaba praktisch abgelöst, womit beide durchaus leben können. "Wir stellen uns in den Dienst des Teams." Abgesehen davon hat Arnautovic nichts gegen Druck oder Rücksäcke, die ihm umgehängt werden. "Es ist schön, dass jeder von mir erwartet, dass ich es richten kann, aber ich bin nicht allein." Unschön ist das chronisch entzündete linke Knie, immer wieder sammelt sich Flüssigkeit an. "Man muss das so hinnehmen. Ich kann noch nicht sagen, ob ich am Donnerstag eine Spritze bekomme." Als Kapitän hat Arnautovic vorerst ausgedient, Julian Baumgartlinger ist wieder an Bord. "Er ist eine Persönlichkeit, er ist der Motor."

Arnautovic's Freund

Die Bosnier können die Partie vorsichtig angehen, auf Konter lauern. Arnautovic: "Entscheidend ist, wie wir auftreten." Natürlich sei Edin Dzeko ein Schlüsselspieler ("Ein Freund von mir, ein großartiger Mensch und Fußballer"), aber den Gegner auf eine Person zu reduzieren wäre ziemlich dumm. Schließlich hatten sie in Zenica zu elft 1:0 gewonnen. Dragovic sagt trotzdem: "Wir dürfen Dzeko keine Sekunde aus den Augen verlieren." Arnautovic ist Österreichs Dzeko, wobei er hofft, "dass sie nicht so denken und mich eine Sekunde aus den Augen verlieren". Alaba hat mit den Bayern in Dortmund 2:3 verloren, die Münchner sind nur Fünfter, Restdeutschland grinst. Der 26-Jährige befindet sich aber nicht im "Panikmodus". Ihm sei bewusst, "dass kleine Dinge oft groß gemacht werden. In München gehört der Wirbel dazu."

Recht laut sollte es im Happel-Stadion sein, rund 35.000 Karten wurden abgesetzt. Die Sympathien dürften gerecht verteilt sein, ein richtiges Heimspiel ist es nicht. Arnautovic: "Hauptsache laut. Als Fußballer schaltest du sowieso ab." (Christian Hackl, 13.11.2018)