Deutsche Kanzlerin Merkel wie Macron für europäische Armee

Merkel schließt sich Macrons Forderung an

Straßburg – Deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel schließt sich der Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einer gemeinsamen europäischen Armee an. "Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages eine echte europäische Armee zu schaffen", sagte Merkel am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg.

Das sage sie vor dem Hintergrund der Entwicklung der vergangenen Jahre. Es wäre keine Armee gegen die Nato. Macron plädierte vor einer Woche für die Schaffung einer "wahren europäischen Armee". Dies sei angesichts des wieder erstarkenden Russland nötig. "Wir werden die Europäer nicht schützen, wenn wir uns nicht für eine wahre europäische Armee entscheiden", hatte der französische Präsident gesagt. US-Präsident Donald Trump reagierte ablehnend. Er findet Macrons Vorschlag "beleidigend", sagte er. (Reuters, 13.11.2018)