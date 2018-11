"Das beste Tetris aller Zeiten": Klassiker feiert mit "Tetris Effect" Renaissance

Neuauflage des Klassikers mit Visuals von bekanntem Designer und VR-Modus

Mit 170 Millionen verkauften Kopien ist Tetris das erfolgreichste Game aller Zeiten. Das Spielprinzip des Klassikers ist einfach: Ständig regnet es Baublöcke in verschiedensten Formen und diese müssen so platziert werden, dass sich Reihen ergeben, die wiederum abgeräumt werden. 1984 erstmals erschienen, ist Tetris mittlerweile auf etlichen Plattformen gelandet. Mit Tetris Effect (PS4 und PSVR) gibt es nun einen Neuableger, der in ersten Tests überzeugt und für Lobeshymnen bei Rezensenten sorgt.

Was die Tester sagen

So titelt etwa Polygon damit, dass es sich dabei um "das beste Tetris seit dem Original" handelt. Auch Trusted Reviews fällt ein äußerst positives Urteil. Bei dem Game soll es sich um eine "meisterhafte Neuerfindung" eines klassischen Spiels handeln, das es durchaus verdient, dass man es "als bisher besten Ableger" ansieht. Auch CoGConnected titelt damit, dass das "perfekt Spiel perfektioniert" wurde. "Bei Tetris Effect handelt es sich um eine elegante Neuauflage des einfachsten Spiel der Welt, bei dem meisterhaftes Gamedesign zum Einsatz kam", ist auf dem Portal zu lesen.

Prominenter Designer

Tetris Effect wurde von Tesuya Mizuguchi gestaltet. Der Japaner kann bereits auf erfolgreiche Games wie Rez und Child of Eden zurückblicken, die visuell sehr positiv rezipiert wurden. Mizuguchis Einfluss ist nun auch bei dem neuen Tetris zu bemerken. Es ist ein farbgewaltiges Feuerwerk mit einer Vielzahl ein eindrucksvollen visuellen Elementen. VR-Spieler kommen bei dem Game übrigens auch auf ihre Kosten, da es für PlaystationVR erschienen ist. Ein Endlos-Spiel und eine Art Reisemodus gibt es zuletzt. (red, 14.11.2018)