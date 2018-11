TV-Tipps für Mittwoch, 14. November

Der Kurier des Kaisers ist in Niederösterreich unterwegs, Pro und Contra über Arbeitskampf, Weltjournal über Großbritanniens ewigen Prinzen – mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Auto nicht wintertauglich Ein Fahrzeugbesitzer aus Wien hat das Problem, dass bei seinem Sportwagen im Winter die Türen zufrieren und deshalb kaum nutzbar ist. Das Auto war deshalb schon mehrmals in der Werkstatt, doch die Situation habe sich nicht gebessert. Nun möchte er das Auto zurückgeben. Wie sieht es hier rechtlich aus? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Ein göttlicher Tropfen In den 70er-Jahren haben Winzer auf Kreta ihre alten Reben herausgerissen – zugunsten von Sauvignon, Chardonnay und Merlot. Jetzt setzen sie die alten Rebsorten wieder an. Denn sie wollen sie auf dem internationalen Markt wieder durch Eigenständigkeit brillieren, als Erben einer 3500 Jahre alten Tradition des kretischen Weinbaus. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Spaniens Zauberberge: Winterwelten Unweit der Atlantikküste ragt das Bergmassiv der Kantabrischen Berge bis zu 2500 Meter in den Himmel. Die Nähe zum Ozean sorgt für hohe Luftfeuchtigkeit, was im Winter für Schneefälle und im Sommer für üppigen Regen sorgt. Dort gedeihen Eichen-, Kastanien- und Buchenwälder. Bis 21.15, Servus TV

20.15 HABT ACHT

Der Kurier des Kaisers: Niederösterreich for sale! Hanno Settele setzt sich im Auftrag Seiner Majestät auf den Traktor und erkundet den Realwert des östlichen Bundeslandes am lebenden Objekt. Bis 21.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Nordirland – der Brexit-Konflikt Die Grenze zwischen Irland und der Provinz Nordirland ist einer der Knackpunkte bei den Brexit-Verhandlungen. Ohne Abkommen würde eine EU-Außengrenze mit Pass- und Zollkontrollen quer durch die irische Insel verlaufen. Das Aufreißen alter Wunden wird befürchtet. Bis 23.00, ORF 2

22.50 TALK

Pro und Contra: Warnstreiks, Lohnkampf, Protest gegen 12-Stunden-Tag – Kommt jetzt der Klassenkampf? Thomas Mohr diskutiert mit seinen Gästen: Therese Niss (ÖVP-Abgeordnete, Vorstandsmitglied beim Automobilzulieferer Miba, ehemalige Vorsitzende der Jungen Industrie), Markus Vogl (SPÖ-Abgeordneter, Betriebsrat beim Lkw-Bauer Man und Lohnverhandler bei der Gewerkschaft), Andrea Kdolsky (ehemalige ÖVP-Politikerin). Bis 23.45, Puls 4

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Der ewige Prinz Der Sohn von Queen Elizabeth II feiert am 14. November seinen 70. Geburtstag. In einem Alter, in dem die meisten Menschen in Pension sind, bereitet er sich auf die Thronfolge vor. Wie verbringt man ein Leben in Wartestellung? Wird er zugunsten seines Sohnes William auf die Krone verzichten? Bis 23.50, ORF 2