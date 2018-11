Sein Name passe zu seinem Job, witzelt Stefan Vielnascher, als er sich uns vorstellt. Wir haben den 19-Jährigen über seinen seltenen Beruf befragt

der standard/ayham yossef, lisa breit, julia gruber Zu Besuch bei Heindl in Wien-Liesing. Hier macht Stefan Vielnascher eine Lehre zum Bonbon- und Konfektmacher.

Wie entsteht eine Praline? Wie viel erledigt die Maschine, und was wird noch per Hand gemacht? DER STANDARD war zu Besuch in der Konfiserie Heindl. Dort arbeitet Bonbon- und Konfektmacherlehrling Stefan Vielnascher. (Ayham Yossef, Lisa Breit, Julia Gruber, 18.11.2018)