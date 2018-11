Thanksgiving-Beilagen: Hasselback & Smashed Potatoes

Zweierlei Zubereitungsarten von Kartoffeln, die nicht nur zu Thanksgiving schmecken

Nächste Woche feiern die US-Amerikaner Thanksgiving. Bei diesem Familienfest, an dem sich alles rund ums Essen dreht, sind die Beilagen mindestens genauso wichtig wie der Truthahn. Kartoffelpüree ist eine der traditionellen Beilagen beim Thanksgiving-Mahl. Doch auch andere Kartoffelgerichte werden an diesem Tag gerne serviert: In der USA-EssBar gibt es dieses Jahr statt Mashed Potatoes Smashed Potatoes und Hasselback Potatoes als Alternative zu Püree.

Zutaten:

Hasselback Potatoes:

6 mittlere bis große Kartoffeln (800 g), hier: vorwiegend festkochend

1 EL Olivenöl

2 TL Rosmarin (oder andere Kräuter), gehackt

3 EL zerlassene Butter

Salz und Pfeffer

Optional: Geriebener Parmesan, frischer Thymian und Fleur de Sel

Smashed Potatoes:

10–12 kleine bis mittlere Kartoffeln (750 g), hier: vorwiegend festkochend

1 EL Olivenöl

Salz und schwarzer Pfeffer

2 EL zerlassene Butter

2–3 EL Petersilie, fein gehackt

Optional: 1 Knoblauchzehe, fein gehackt und Fleur de Sel zum Bestreuen