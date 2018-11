Österreich-Comeback von Greg Holst

64-jähriger Austro-Kanadier gibt den Coach in Zell am See

Zell am See – Eishockey-Trainer-Urgestein Greg Holst ist zurück in Österreich. Der 64-jährige Austro-Kanadier wurde am Montag beim Zweitligisten EK Zell am See als neuer Headcoach präsentiert. Der langjährige Trainer des VSV soll bei den in der Alps-Hockey-League nur auf Platz 13 von 17 Teilnehmern liegenden Pinzgauern als "Troubleshooter" agieren, wie der Club mitteilte.

Die "Eisbären" hatten sich in der Vorwoche von Dieter Werfring als Headcoach getrennt. Holst weilte zuletzt in seiner Heimat Kanada, seine letzte Trainerstation war der VSV, wo er im Dezember 2017 entlassen worden war. (APA; 13.11.2018)