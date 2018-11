Ali und der "Sozialmissbrauch": Rassistisches Video auf FPÖ-TV

Die neue E-Card mit Foto soll kommen. Damit Ali keinen Sozialmissbrauch begeht, sagt die FPÖ

Wien – Die neue E-Card bekommt ein Foto und soll damit noch sicherer werden, sagt der Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger. Nun kann sich Ali nicht als sein Cousin ausgeben, sagt FPÖ-TV.

Seinen Sehern erklärt der Youtube-Kanal der FPÖ die ab 2019 in Kraft tretende Neuerung mit dem Video "Foto auf der E-Card – Schluss mit Sozialmissbrauch!". In der animierten Geschichte geht Ali zum Arzt und legt die E-Card seines Cousins Mustafa vor, weil er nicht versichert ist. Ali trägt, genauso wie sein Cousin, einen Fez und lacht hämisch, während er die E-Card zeigt. Anschließend erklärt Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), dass die Maßnahme verhindern soll, dass "jene sich in unser Sozialsystem schummeln, die keine Versicherung bezahlt haben". Damit sei nun Schluss, "Pech gehabt, Ali", heiß es in dem Video. Und der Zuschauer soll nicht vergessen, wem er das zu verdanken hat: der FPÖ!

In dem Video wird allerdings nicht erklärt, dass die Kosten der neuen E-Card höher sind als das Sparpotenzial.

fpö tv

Die Opposition kritisiert das Video: "Gut, dass die FPÖ und Ministerin Hartinger-Klein aus Anlass zum Gipfel gegen 'Hass im Netz' gleich Anschauungsbeispiele liefern", meinten etwa die Neos. (Olivera Stajić, 13.11.2018)