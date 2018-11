Wiener Reisesalon: Inseln und andere Einsamkeiten

Auf dem Wiener Reisesalon gibt es Orte abseits des Massentourismus zu entdecken.

Urlaub in Tschernobyl? Machen 50.000 Menschen jährlich. Tourenanbieter wie Chernobylwel.com organisieren Aufenthalte von bis zu sieben Tagen für Menschen, denen es anderswo wohl zu voll oder zu fad ist. Es scheint jedenfalls kein Zufall zu sein, dass diese Agentur beim Reisesalon 2018 mit vielen anderen Profis für Individualreisen an Orte führen will, wo Overtourism noch ein Fremdwort ist.

Von Beginn an hat sich diese Reisemesse, die von der Wiener Hofburg nach Schönbrunn übersiedelt ist, eher an engagierte Entdecker als an ein Massenpublikum gewandt. Unter den mittlerweile mehr als 100 Ausstellern finden sich jedes Jahr neue Veranstalter und Reiseziele.

800 Jahre Uni von Salamanca

Wie einfach es etwa ist, Namibia auf eigene Faust zu erkunden, wird dort Thema sein, wie man Jeeptouren durch das australische Outback plant oder die taiwanesische Hauptstadt Taipeh wie ein Einheimischer erlebt. Gute Ratschläge bekommt man auf dieser Messe von allen Seiten: Wenn schon Tansania, dann besser gleich der unbekannte Süden. Oder Ozeanien: Da gibt's doch noch Papua-Neuguinea und die Cook Islands (Foto) zu entdecken!

Auch überzeugte Europäer werden überrascht sein, was es daheim alles zu erkunden gibt. So bietet sich das spanische Salamanca mit seiner heuer 800 Jahre alten Uni für einen Besuch an, in Flandern wird bald das Königliche Museum für Zentralafrika wiedereröffnet, und Krakau ist im Jahr 2019 "gastronomische Hauptstadt Europas". (saum, RONDO, 15.11.2018)