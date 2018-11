Prozess um Bluttat in niederösterreichischer Asylunterkunft gestartet

25-Jähriger soll Mann getötet haben – Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt beantragte Einweisung in Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher

Wiener Neustadt – In Wiener Neustadt hat am Dienstag eine zweitägige Verhandlung um eine Bluttat in einer Asylunterkunft in Maria Enzersdorf begonnen. Ein 25-Jähriger soll einen Mann getötet und später einen Mithäftling attackiert haben. Der Nigerianer war laut Gutachten zu den Tatzeitpunkten nicht zurechnungsfähig. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Der Mann sei bisher nicht in der Lage gewesen, sich einigermaßen verständlich zu artikulieren, sagte Staatsanwalt Erich Habitzl in seinem Eröffnungsvortrag. Der 25-Jährige sei "extrem gefährlich und hoch aggressiv", verwies Habitzl auf das psychiatrische Gutachten. Weitere Straftaten seien zu befürchten, die bis zum Tod eines weiteren Menschen führen könnten.

Laut Gutachten: paranoide Schizophrenie

Der Asylwerber soll in der Nacht auf den 3. Mai in die Unterkunft im Bezirk Mödling eingedrungen, einen 26-Jährigen aus Bangladesch attackiert, zu Boden gebracht und gegen Gesicht, Hals und oberen Brustbereich getreten haben, bis der Mann starb. Die Polizei hatte zuvor ein Betretungsverbot für das Quartier gegen den Nigerianer ausgesprochen, weil er einen Jugendlichen geschlagen haben soll.

Am Nachmittag des 3. Mai soll der laut Gutachten an paranoider Schizophrenie leidende 25-Jährige auf einem Spielplatz Kinder bedroht und versucht haben, einen rund 25 Zentimeter langen Stahlmeißel gegen sie zu werfen. Als er auf Bäume einstach, rief ein Zeuge die Polizei. Mit Schlägen, Tritten und Kopfstößen wehrte sich der 25-Jährige gegen die Festnahme. Ein Beamter erlitt eine Kratzwunde am Rücken, ein weiterer konnte einem Faustschlag gegen den Kopf gerade noch ausweichen.

Kurz nach Einlieferung in die Justizanstalt Wiener Neustadt soll der 25-Jährige einen Mitinsassen in einem Haftraum attackiert und schwer verletzt haben. Er soll den Mann gepackt, gewürgt und ihm ein Fernsehgerät und weitere schwere Gebrauchsgegenstände gegen Kopf bzw. Körper geschleudert haben. Das Opfer konnte den Alarmknopf drücken.

Erinnerung an Alter und Kinder unklar

Der Asylwerber gab zu Beginn der Geschworenenverhandlung unter Vorsitz von Richterin Birgit Borns 1998 als Geburtsjahr an. Auf den Hinweis, dass er zuletzt 1993 genannt hatte, meinte er auf Englisch, das habe er vergessen. Er konnte sich auch nicht erinnern, ob er zwei Kinder hat.

Rechtsanwalt Wolfgang Blaschitz hielt zu Beginn fest, dass es in dieser Verhandlung eine "gewisse Eintracht" zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung gebe. Das psychiatrische Gutachten sei eindeutig, sein Mandant leide unter einer Geisteskrankheit und brauche medizinische Hilfe. Blaschitz erinnerte auch daran, dass ursprünglich ein Meißel als Tatwaffe angenommen wurde. Das wurde später aufgrund des Obduktionsberichts ausgeschlossen. Am rechten Schuh des Nigerianers wurde Blut des Opfers gefunden, weitere DNA-Spuren befanden sich u.a. an seiner Kleidung. In dem Beweisverfahren sei zu klären, was die Tatbeteiligungshandlung seines Mandanten an diesem Todesgeschehen war, so Blaschitz. Die Attacke auf den Mithäftling würde als Anlasstat für eine Unterbringung genügen, erklärte er.

Blut am Schuh

Die Befragung des Nigerianers gestaltete sich schwierig. Auf die Frage der Richterin, ob er die im Unterbringungsantrag angeführten Taten begangen habe, meinte der Mann: "Ich kann mich nicht erinnern." Ebenso erkannte er auf Fotos das Opfer und den Speisesaal der Asylunterkunft nicht wieder. Manchmal höre er Stimmen in seinem Kopf, "die verfluchen mich", so der Mann laut Übersetzung der Dolmetscherin. Bis vor einigen Monaten habe er Marihuana geraucht.

Der 25-Jährige kam laut seinen Angaben von Nigeria über Libyen und mit einem Boot nach Italien. Von dort ging es nach Österreich, mit Stationen in Traiskirchen, Linz, Pöchlarn und zuletzt in Maria Enzersdorf. An die Geschehnisse in der Asylunterkunft St. Gabriel in der Nacht auf den 3. Mai hatte er keine Erinnerung – wie das Blut auf seinen Schuh kam, wusste er nicht. Zur Festnahme und zum Vorfall in der Gefängniszelle gab der 25-Jährige an, er sei jeweils zuvor geschlagen worden.

Zeige schildert Fund des Opfers

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Asylquartiers St. Gabriel schilderte am Dienstag im Zeugenstand den Fund des Opfers. Drei Jugendliche hatten spätabends bei ihm angeklopft und ihn informiert, dass im ehemaligen Speisesaal im Erdgeschoß ein Mann mit Nasenbluten liege. Das Opfer hatte einen Besen über der Brust, "ich habe gleich mit der Reanimation angefangen und die Rettung gerufen", berichtete der 31-Jährige, der in der Unterkunft im mittlerweile geschlossenen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beschäftigt war. Für den Mann aus Bangladesch kam aber jede Hilfe zu spät.

Der Eingang des Quartiers war nach Angaben von ehemaligen Beschäftigten durchgehend geöffnet gewesen. Der frühere Speisesaal wurde demnach als Tischtennisraum genutzt. Der 25-Jährige war in der Unterkunft im Bereich für Erwachsene unterbracht gewesen und von der Polizei wegen Verdachts auf Körperverletzung weggewiesen worden.

Diskussionen um Waldhäusl

Der wegen Drogendelikten vorbestrafte Nigerianer befindet sich in vorläufiger Anhaltung. Wäre er zurechnungsfähig und damit schuldfähig gewesen, wären ihm die Taten als Verbrechen des Mordes sowie die Delikte der teils versuchten schweren Körperverletzung, der absichtlich schweren Körperverletzung sowie des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt zur Last zu legen.

Der für das Asylwesen zuständige FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl hatte nach der Bluttat eine Verlegung von Asylwerbern aus der Unterkunft in andere Quartiere angekündigt. Das sorgte für heftige Diskussionen. (APA, 13.11.2018)