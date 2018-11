Hilfspfleger in München unter sechsfachem Mordverdacht

Beschuldigter bereits zu Jahresbeginn festgenommen – Verabreichung von Insulin gestanden, Tötungsabsicht verneint

München – Ein zu Jahresbeginn in München festgenommener Hilfspfleger steht inzwischen unter sechsfachem Mordverdacht. Der Haftbefehl gegen den Mann sei außerdem um die Vorwürfe des dreifachen versuchten Mordes und der dreifachen gefährlichen Körperverletzung erweitert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in der bayerischen Landeshauptstadt mit.

Der Beschuldigte habe die Verabreichung von Insulin an seine Patienten gestanden. Eine Tötungsabsicht bestreite er aber. Im Frühling waren 57 Beschäftigungsverhältnisse des von Vermittlungsagenturen in Privathaushalten eingesetzten Mannes bekannt.

Der Fall Niels Högel

Erst Ende Oktober gestand ein 41-Jähriger Pfleger vor Gericht den 100-fachen Mord an Patienten. Die Taten hatte er zwischen 2000 und 2005 begangen. Sein Fall gilt als die größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte. (red, APA/AFP, 13.11.2018)