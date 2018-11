Fastweb einigt sich mit Tiscali über Übernahmekonditionen

Die Swisscom-Tochter Fastweb übernimmt die Lizenz für die Frequenznutzung der Tiscali-Tochter Aria

Die italienische Swisscom-Tochter Fastweb hat sich mit Tiscali endgültig geeinigt über die Konditionen zur Übernahme der Fixed-Wireless-Sparte und der Eigentümerschaft am 3,5 Gigahertz-Frequenzspektrum. Dieses Frequenzband dürfte bei der Mobilfunkgeneration 5G eine wichtige Rolle spielen.

Fastweb übernimmt wie im Juli angekündigt die Lizenz für die Frequenznutzung von Aria, einer 100-Prozent-Tochter von Tiscali, für 40 MHz auf dem 3,5-GHz-Band sowie die Fixed-Wireless-Access-Sparte von Tiscali. Fastweb sichere sich so den langfristigen Zugang zum wertvollen 5G-Frequenzspektrum, schrieb Swisscom am Montag.

Unterstützung für Restrukturierung

Der Transaktionswert wird mit rund 198 Mio. Euro beziffert. 130 Millionen der Summe werden aus den Barreserven von Fastweb 2018 und 2019 bezahlt. 55 Millionen der Transaktion entfallen auf eine Großhandelsvereinbarung über vier bis fünf Jahre und 13 Mio. Franken (11,4 Mio. Euro) sind Schulden gegenüber Lieferanten.

Die im Vergleich zur Ankündigung vom Juli nun um rund 45 Mio. Euro höhere Summe erklärt Swisscom mit der jüngsten Marktdynamik. Gleichzeitig werde damit der Neustart von Tiscali und die Umsetzung von Restrukturierungsplänen unterstützt, hieß es.

Mit dem Kauf wechseln 835 Funktürme sowie 34 Mitarbeitende zu Fastweb. Der größte Wertanteil der Transaktion liege jedoch beim Frequenzspektrum von 40 MHz im 3,5 GHz Frequenzband, hatte schon im Juli ein Swisscom-Sprecher erklärt.

Dieses sei wichtig im Hinblick auf die demnächst bevorstehende Auktion von 5G-Frequenzen in Italien. Insgesamt sei der Kauf ein wichtiger Schritt für Fastweb in der Konvergenzstrategie, also dem Anbieten von Festnetz- und Mobilfunkprodukten. Der Vollzug der Transaktion soll in den nächsten Wochen erfolgen. (APA, 13.11.2018)