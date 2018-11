Wer fährt zur EM, wer steigt ab? Das passiert in der Nations League

foto: imago/revierfoto

Liga A, Gruppe 1: Der deutsche Albtraum

1. Frankreich 7 Punkte/3 Spiele

2. Niederlande 3/2

3. Deutschland 1/3

Verbleibende Spiele: NED – FRA, GER – NED

Endlich öfter gegen gleichstarke Teams kicken – das ist der Spirit der Nations League. Nun ja, dem DFB-Nationalteam droht im nächsten Zyklus eine Gruppe mit Fußballgrößen wie Finnland, Tschechien oder...Österreich. Gewinnen die Niederlande am Freitag gegen Frankreich, steht der deutsche Abstieg fest. Den Franzosen wiederum reicht ein Punkt zum Gruppensieg.

Bei einem Frankreich-Sieg hätte der DFB das Schicksal wieder in der eigenen Hand, ein Sieg im Showdown gegen die Niederlande am Montag würde dann für Platz zwei reichen. Kritisch wird es bei einem Remis zwischen Frankreich und den Niederlanden: Deutschland könnte dann mit einem Sieg im Abschlussspiel zwar noch mit den Niederlanden gleichziehen, müsste aber höher als 3:0 gewinnen. Denn bei Punktegleichheit zählt das direkte Duell, vor einem Monat setzte es für das Team von Jogi Löw ein 0:3 in Amsterdam. Die zwei späten Gegentore (87., 93.) von damals könnten sich noch als verheerend erweisen.