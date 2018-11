Postings: Regierung will Anonymität im Netz abschaffen

"Digitales Vermummungsverbot" soll gegen gegen Hass im Netz helfen – Experten bezweifeln den Sinn der Maßnahme

Die Bundesregierung fordert eine Klarnamenpflicht im Internet. Sie soll unter der Bezeichnung "digitales Vermummungsverbot" eingeführt werden. Konkret würde das heißen, dass Veröffentlichungen im Netz – etwa im STANDARD-Forum – künftig nicht mehr mit anonymen Namen erfolgen dürfen. Bereits am Mittwoch soll der Ministerrat die Pläne beschließen.

Es gehe nicht darum, dass Personen nicht mit anonymen Namen posten können, eher gehe es darum, Täter belangbar zu machen. "Auf der Straße ist auch niemand mit Namensschild unterwegs, aber wenn ein Polizist ermittelt, muss er sich ausweisen können – darum geht es", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag.

Strache nun für Klarnamen

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) verweist auch auf selbst erlebten Hass im privaten Umfeld. "Es sind Ungeheuerlichkeiten, dass meine Ehefrau, die schwanger ist, mit unfassbaren Postings konfrontiert wird", sagt Strache. Gerade Schulkinder und Frauen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, wüssten nicht, wie sie sich zur Wehr setzen könnten. Es brauche auch eine bessere Definition von Hetze und Möglichkeiten, Täter "rasch zur Rechenschaft zu ziehen", so Strache. Konkrete Erklärungen, welche Plattformen betroffen sein sollen, gab es am Dienstag noch nicht. Die Pläne seien noch im Werden, sagte Kurz.

Damit wird eine jahrelange Forderung der ÖVP umgesetzt. Die FPÖ und Oppositionsparteien waren bisher stets gegen eine solche Regelung. Im Oktober hatte Strache gesagt, dass es zwar "vernünftige Lösungen zum Schutz vor Gewalttätern im Netz" brauche, gleichzeitig aber darauf zu achten sei, "nicht in einen alles kontrollierenden Überwachungsstaat abzugleiten".

Kritik von Sigrid Maurer

Anlass für die Pläne war die öffentliche Debatte, die in den letzten Monaten über Hasspostings entbrannte. Auslöser war unter anderem der Prozess gegen die ehemalige Grünen-Abgeordnete Sigrid Maurer. Diese kritisiert das Vorhaben der Regierung im Gespräch mit dem STANDARD scharf. "Die Regierung missbraucht meinen Fall für ihre Propaganda – das ist eine Farce", sagt Maurer.

Im Frühsommer hatte Maurer damit Aufsehen erregt, dass sie sexualisierte Hassnachrichten und den Besitzer des Computers, von dem die Nachrichten geschickt worden waren, öffentlich machte. Dafür wurde sie von dem Lokalbetreiber geklagt und im Oktober nicht rechtskräftig wegen übler Nachrede verurteilt.

"Die Postings in meinem Fall waren immer unter Klarnamen"

"Die Postings in meinem Fall waren immer unter Klarnamen", sagt Maurer. Die Anonymität sei somit absolut nicht das Problem, sondern dass man rechtlich nichts dagegen unternehmen könne. Dagegen solle etwas unternommen werden. Maurer betont auch, dass Anonymität für viele ein wichtiger Schutz sei, um sich im Internet bewegen zu können. "Die Regierung behauptet, dass sie Betroffenen helfen will, sie tut aber das Gegenteil", sagt Maurer.

Empört zeigt sich Maurer auch darüber, dass weder sie noch die Antirassismusstelle Zara im Vorfeld des Gipfels kontaktiert wurden: "Zara ist nicht dort, aber Strache, der mit seiner Facebook-Seite Hass verbreitet, schon."

Ingrid Brodnig, eine der geladenen Expertinnen, sprach sich kurz vor dem Gipfel auf Twitter noch gegen eine Klarnamenpflicht aus. Anonymität sei nur ein Faktor für Aggression im Netz, aber nicht der einzige. "Halte Klarnamenpflicht nicht für Lösung", schrieb Brodnig.

Abschaffung der Anonymität könnte zu Zunahme führen

Experten weisen drauf hin, dass die meisten Hasspostings "ohnehin mit Klarnamen" erfolgten. Das bestätigt eine Untersuchung der Universität Zürich, die 500.000 Kommentare auf der deutschen Plattform openpetition.de zwischen 2010 und 2013 auswertete. Ihr Ergebnis: Eine Mehrheit der Verfasser von Hasskommentaren trat unter Klarnamen auf.

Laut den Forschern gibt es dafür mehrere Gründe. Einerseits seien Hasspostings oft keine Racheakte, sondern bewusste Verstöße gegen sozial erwünschtes Verhalten wie Political Correctness. Andererseits wirkten Hasskommentare unter Klarnamen authentischer – viele Poster gehen ohnehin davon aus, dass ihr Verhalten nicht geahndet wird. Die Abschaffung der Anonymität würde möglicherweise somit sogar zu einer Zunahme an Hasspostings führen, betont eine Forscherin.

Netzaktivist warnt vor Klarnamenpflicht

Auch Markus Beckedahl, Netzaktivist und Betreiber der Plattform netzpolitik.org, warnt vor einer Klarnamenpflicht in Onlineforen. "Eine Klarnamenpflicht birgt die Gefahr, dass viele Meinungen nicht mehr geäußert werden oder man nicht mehr das Recht hat, sich und seine Meinung zu ändern", sagt Beckedahl. Würden Postings unter dem eigenen Namen abgesetzt, seien diese auch in 20 Jahren noch einfach per Suchmaschine zu finden, führt Beckedahl weiter aus.

"Keine Hemmungen mehr"

Ein wirksames Mittel gegen Hasspostings wäre die Klarnamenpflicht laut dem Netzaktivisten auch nicht: "Teile der Gesellschaft haben keinerlei Hemmungen mehr, unter ihrem Namen ihre Meinung zu artikulieren, und sei sie noch so hasserfüllt. Das liegt auch daran, dass viele kein Gefühl entwickelt haben, dass Netzkommunikation (weitgehend) zeit- und ortsunabhängig ist."

In China bereits im Einsatz

In gewissen Staaten kommt die Klarnamenpflicht bereits jetzt zur Anwendung. Seit 1. März 2015 müssen Nutzer in der Volksrepublik China bei der Registrierung in Onlineforen oder Instant-Messaging-Diensten ihre wahre Identität bestätigen. Laut der obersten chinesischen Internetbehörde (CAC) hatten von Fake-Accounts verbreitete Falschinformationen die "Interessen der Massen" verletzt.

Plattformen gingen offline

Seit Inkrafttreten der Klarnamenpflicht sind Betreiber chinesischen Onlineplattformen dazu verpflichtet, die Identität ihrer Nutzer festzustellen. Sofern sie dieser Vorschrift nicht nachkommen, müssen sie zumindest die Kommentarfunktion ihrer Website deaktivieren. Berichten zufolge führte das dazu, dass zahlreiche kleinere Anbieter ihre Plattformen vom Netz nehmen mussten. Grund dafür waren die hohen Kosten der Authentifizierungstools. (Muzayen Al-Youssef, Beate Hausbichler, Daniel Koller, Markus Sulzbacher, 13.11.2018)