Manning führte Giants zum Sieg bei San Francisco 49ers

Santa Clara (Kalifornien) – Quarterback Eli Manning und die New York Giants haben in der National Football League (NFL) im neunten Saisonspiel ihren erst zweiten Erfolg gefeiert. Die Giants gewannen am Montagabend das Nachzügler-Duell bei den San Francisco 49ers 27:23 (10:13).

Mit seinem dritten Touchdown-Pass der Partie sorgte Manning 53 Sekunden vor dem Ende des Spiels für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Star-Wide-Receiver Odell Beckham Jr. fing zwei seiner Touchdown-Pässe. Für die 49ers war es bereits die achte Niederlage im zehnten Saisonspiel. (APA; 13.11.2018)

NFL-Ergebnis vom Montagabend:

San Francisco 49ers – New York Giants 23:27