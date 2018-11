Michael J. Fox: "Ich bemitleide mich nicht"

Der Schauspieler Michael J. Fox hat Parkinson, lässt sich von der Krankheit nicht bestimmen.

Schauspieler Michael J. Fox sieht sein Leben nicht von seiner Krankheit Parkinson bestimmt. Das sagte er am Montag der US-Onlineplattform "Entertainment Tonight". "99 Prozent meines Lebens sind nicht Parkinson, es sind andere Dinge, die mich beschäftigt halten und auslasten. Ich bemitleide mich auch nicht", sagte er. "Ich habe meine Krankheit akzeptiert und das bedeutet, dass ich mich ihr füge".

Geholfen habe ihm vorrangig seine Frau Tracy Pollan, die mit ihm von 1982 bis 1989 in der US-TV-Serie "Family Ties" (deutsch: "Familienbande") spielte. Er sei mehr als jemals zuvor in sie verliebt, mit ihr könne er viel lachen, sagte der 57-jährige Kanadier. Das Paar hat vier Kinder: Sohn Sam, die Zwillinge Aquinnah und Schuyler sowie Tochter Esme.

Der Schauspieler leidet seit 1991 an Parkinson. Wegen der Krankheit beendete er im Jahr 2000 seine Kinokarriere, spielte jedoch weiterhin in TV-Serien mit. Ebenfalls im Jahr 2000 gründete er die Stiftung "The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research" (MJFF). (APA, 13.11.2018)