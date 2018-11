50 GB geblockt: "Fallout 76"-Demo lässt sich nicht deinstallieren

Zahlreiche PC-Spieler beschweren sich über unerfreuliche Fehlermeldung

In den vergangenen Wochen konnte man dank einer Betatestversion schon vor der Veröffentlichung in das am Mittwoch erscheinende Multiplayerspiel Fallout 76 hereinschnuppern. Nun wollten einige PC-Spieler die Demo wieder deinstallieren und stießen dabei auf ein ungewöhnliches Problem: Der Launcher lässt die Deinstallation nicht durchführen. Anstelle dessen erhält man folgende Mitteilung: "Sie haben keinen Zugriff zu diesem Spiel".

Ein Bug?

Wie ein Eintrag auf Reddit mit einigen hundert Kommentaren zeigt, scheint es sich dabei nicht um einen Einzelfall zu handeln. Betroffene Spieler monieren, dass so nun mehr als 50 GB Speicherplatz von einer Anwendung belegt würden, die man nicht mehr nutzen will. Weiters wird die Frage aufgeworfen, ob es sich hierbei um einen technischen Fehler handelt oder um einen nervigen Marketingtrick, der Spieler zur Installation der Vollversion bringen will. Durch einen Kauf ließe sich nämlich der Account verifizieren, so der Gedankengang, und die Demo löschen.

DER STANDARD hat bei Hersteller Bethesda Softworks für eine Stellungnahme angefragt. Der Artikel wird ergänzt, sobald es Neuigkeiten gibt. (red, 13.11.2018)