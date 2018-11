USA hoffen auf schnelles Handelsabkommen mit Japan

Vizepräsident Mike Pence traf am Dienstag Japans Premier Shinzo Abe

Tokio – Die USA hoffen auf ein baldiges bilaterales Handelsabkommen mit Japan. Dies sagte Vizepräsident Mike Pence am Dienstag nach einem Treffen mit Ministerpräsident Shinzo Abe. Bei den Gesprächen in Tokio ging es auch um die atomare Abrüstung Nordkoreas und eine "freie und offene" Region am Pazifik und Indischen Ozean, wie Pence auf Twitter mitteilte.

Damit wollen die beiden Länder dem wachsenden Einfluss Chinas entgegenwirken.

Pence hatte zuvor schon in der "Washington Post" geschrieben, die USA würden bald Verhandlungen über ein "historisches" Handelsabkommen mit Japan aufnehmen. Präsident Donald Trump machte seinerseits Druck auf Abe, Japans Märkte zu öffnen, insbesondere für Fleisch- und Reisimporte. Der japanische Regierungschef hatte sich für einen multilateralen Handelspakt nach Art der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) stark gemacht. Trump war aus dem bereits fertig verhandelten Abkommen kurz nach Amtsantritt 2017 ausgestiegen. (APA, dpa, 13.11.2018)