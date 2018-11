Think Digital – Digitale Kompetenz entwickeln und perfektionieren

Was nutzen Dynamik, Kreativität und Ideenreichtum, wenn sie niemand wahrnimmt? Füralles, was wir tun, gilt zusätzlich: Think Digital. Wir sind mitten in einer Umbruchphase.Digitale Transformation prägt das sich rasch ändernde Umfeld. Eine gute Google-Platzierungist wichtiger denn je, denn nicht selten beginnt die KundInnenreise genau dort. Bei Google,Facebook und Co. werden unzählige Touchpoints geschaffen, damit die potentielle Kundin,der potentielle Kunde mit einer Marke oder einem Produkt interagiert, dennKaufentscheidungen werden heute anders getroffen, als noch vor zehn Jahren.

Mit unserer Unterstützung können Sie die neuen Möglichkeiten der digitalen Transformationoptimal nutzen. Das Angebot der LIMAK Austrian Business School ist breit. Alle Formatehaben jedoch das klare Ziel, Sie fit für Ihre zukünftigen beruflichen Herausforderungen zumachen. Entwickeln und perfektionieren Sie Ihre digitalen Kompetenzen mit dem Online-Kurs Digital Business Modelling, in einem Universitätslehrgang oder in einem Digital MBAProgramm Ihrer Wahl.

Die LIMAK Austrian Business School steht für höchste Qualität in der Lehre und maximalenPraxisbezug. Starten Sie Ihren nächsten Karriereschritt im März 2019 und entwickeln Sie mituns Ihr digitales Geschäftsmodell, schärfen Sie Ihre Kommunikationsstrategie nach denaktuellsten Kriterien oder widmen Sie sich dem Thema Change und Wandel und nutzen Siedamit die Potentiale der Digitalisierung. Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen undnehmen uns Zeit für ein individuelles Beratungsgespräch.

