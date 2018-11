USA bauen Spitzenstellung bei Supercomputern aus

Fünf Supercomputer aus den Vereinigten Staaten rangieren unter den Top Ten der schnellsten Rechner. Auch eine deutsche Anlage schaffte den Sprung

Dallas – Die USA bauen ihre Vorherrschaft im Wettstreit um die schnellsten Supercomputer der Welt weiter aus: Inzwischen rangieren fünf Anlagen aus den USA unter den ersten zehn Supercomputern. Doch auch Deutschland hat sich wieder einen Platz unter den Top Ten der schnellsten Maschinen erobert, wie aus der am Montag veröffentlichten Liste der "Top 500" hervorgeht.

Der von IBM produzierte Supercomputer "Summit" am Oak Ridge National Laboratory nimmt erneut den Spitzenplatz ein und kann mit einer Performance-Steigerung von 122,3 auf satte 143,5 Petaflops (Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde) den Abstand zu seinen Verfolgern weiter ausbauen. Den zweiten Platz hat "Sierra" am Lawrence Livermore National Laboratoryin Kalifornien mit 94,6 Petaflops erobert und verdrängt damit den einstigen Spitzenreiter "Sunway TaihuLight" am Supercomputing Center in Wuxi in China (93 Petaflops) knapp auf den dritten Rang. Zuvor hatte China zwei Jahre lang die Liste angeführt, vor einem halben Jahr kehrten die USA mit "Summit" an die Weltspitze zurück.

Deutscher Rechner auf Platz acht

Die Anlage "SuperMUC-NG" am Leibnitz Rechenzentrum schaffte es mit einer Rechenleistung von 19,8 Petaflops auf den achten Platz. Damit übertrifft der Lenovo-Rechner den vormaligen Spitzenreiter aus Deutschland, das modulare System "Juwels" am Jülicher Supercomputing Centre (6,2 Petaflops), deutlich. "Juwels" kommt nun auf Platz 26.

Die "Top 500"-Liste wird seit 26 Jahren halbjährlich jeweils zur Supercomputer Conference veröffentlicht, die diesmal in Dallas, Texas stattfindet. Sie gilt noch immer als wichtige Messlatte in der Branche, obgleich manche Kritiker die Art der Messung nicht mehr für zeitgemäß ansehen.

Die Leistung wird nämlich jeweils nach den sogenannten Linpack-Benchmarks ermittelt, die aber die Effizienz einer Anlage nicht erfassen. Bei komplizierten Berechnungen wie Simulationen in der Klimaforschung oder dem maschinellen Lernen geht es aber vermehrt nicht mehr allein um eine schnelle Berechnung, sondern um eine für die verschiedenen Arbeitsschritte optimierte Nutzung der Rechenleistung. (APA, red, 12.11.2018)