Geheimfrequenzen und Superantennen für Gratis-Kabel-TV sind Abzocke

Derzeit geistert eine fragwürdige Werbung für Antennen durch soziale Netzwerke

Durch soziale Netzwerke geistert derzeit Werbung für Antennen, die angeblich 100 Kabelfernsehprogramme kostenlos auf Geheimfrequenzen empfangen können. Wer solche Versprechen liest, sollte nicht auf die zugehörigen Links klicken.

DVB-T-Antenne

Die Links führen zu Bestellformularen für ab 35 Euro teure Produkte, doch die Werbung sei reine Bauernfängerei, warnt das Telekommunikationsportal "Teltarif.de". Am Ende erhalte man eine ganz normale DVB-T-Antenne, die ab 10 Euro zu haben ist. Technisch haben die Empfangswege Antenne und Kabel zudem nichts miteinander zu tun. In Österreich und Deutschland kann man via Antenne (DVB-T2-HD) öffentlich-rechtliche Fernsehprogramme kostenlos empfangen. In Österreich bietet Simpli-TV zusätzlich weitere Sender gegebn Gebühr an. (APA/red, 12.11. 2018)