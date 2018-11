Auch Bulgarien kündigt Ausstieg aus UN-Migrationspakt an

Regierung sieht Widerspruch zu nationalen Interessen – Debatte im Parlament am Mittwoch

Sofia/Wien – Mit Bulgarien hat am Montag offiziell das vierte Land angekündigt, dem UN-Migrationspakt nicht beitreten zu wollen. Das verkündete der Vizechef der Regierungspartei Gerb, Zwetan Zwetanow, nach einem Ministertreffen, wie die Nachrichtenagenturen Beta und Reuters berichteten.

Der "Globalen Pakt für sichere, geordnete und geregelte Migration", der im Dezember in Marrakesch unterzeichnet werden soll, widerspreche den nationalen Interessen Bulgariens, so die Begründung. Am Mittwoch soll das bulgarische Parlament noch darüber beraten.

Der Vertrag umfasst eine Reihe von Leitlinien und Maßnahmen, deren Umsetzung rechtlich aber nicht bindend ist. Im Kern geht es um eine bessere internationale Zusammenarbeit in der Migrationspolitik und um Standards im Umgang mit Flüchtlingen. Bis dato waren 190 von ursprünglich 193 UN-Staaten beim Migrationspakt vertreten.

Die USA hatten sich bereits früh aus den Verhandlungen zurückgezogen, Ungarn nach Vorlage des endgültigen Textentwurfes im Juli, Österreich erst Ende Oktober. Es könnten bald auch noch weniger werden: Tschechien, Slowenien, Polen, Australien, Großbritannien, Italien und die Schweiz sehen den Pakt ebenfalls sehr kritisch. (red, APA, 12.11.2018)