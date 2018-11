Cloudflare bringt eigene Apps für Privacy-DNS 1.1.1.1

Für Android und iOS – Verspricht schnellere Ladezeiten, aber auch Verbesserungen für Sicherheit und Privacy

DNS spielen eine zentrale Rolle für die Internetinfrastruktur: Domain Name Server ordnen den Namen einer Webseite – also etwa derStandard.at – der dahinterstehenden IP-Adresse zu. Das bedeutet aber auch, dass sie für allerlei unerfreuliche Dinge genutzt werden können – etwa Zensur oder Überwachung. Wer hier mitliest, bekommt einen ziemlich genauen Einblick in die Internetgewohnheiten einzelner User, und kann zudem den Zugriff auf einzelne Seiten blockieren – wie es etwa auch in Österreich große Provider gegen Piratenseiten tun. Stichwort: Netzsperren.

Vorteile

Entsprechend bieten einige Firmen oder gemeinnützige Organisationen alternative DNS an. Eine davon ist Cloudflare: Unter der IP 1.1.1.1 gibt es einen DNS, bei dem das Unternehmen verspricht, nicht mitzuloggen und auch keinerlei Zensur vorzunehmen. Zudem soll dieser auch schneller sein als jene DNS, die die Nutzer üblicherweise automatisch über ihren Provider einsetzen.

Doch DNS hat noch ein grundlegendes Sicherheitsproblem, das gerne übersehen wird: Sämtliche dieser Anfragen werden von Haus aus unverschlüsselt übertragen. Das heißt, dass wer Zugriff auf die Datenleitung hat, auch sämtliche DNS-Anfragen mitlesen kann – also etwa der eigene Netzanbieter. Zwar gibt es mit DNS over TLS bzw. HTTPS bereits sichere Lösungen, diese müssen aber auch vom eigenen Betriebssystem unterstützt werden – und das ist bisher nur in wenigen Fällen so. Lediglich das derzeit noch wenig verbreitete Android 9 unterstützt DNS over TLS.

Apps

Also bietet Cloudflare nun eine andere Option an: Mit eigenen Apps für Android und iOS nimmt man eine sichere Verbindung zu den eigenen DNS vor. Möglich wird dies, indem ein lokaler VPN-Server genutzt wird, der alle DNS-Anfragen umleitet. Doch Cloudflare verspricht nicht nur eine gesteigerte Sicherheit und Privatsphären, die eigenen DNS sollen auch die schnellsten der Welt sein. Damit könne man Ladezeiten zum Teil deutlich reduzieren.

Die App steht für Android und iOS kostenlos in den jeweiligen App Stores zum Download. (apo, 12.11.2018)