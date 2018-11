Bayern-Boss Hoeneß droht für Sommer mit Transfer-Offensive

Gesicht der Mannschaft werde sich 2019 "ziemlich verändern"

München – Der fünfte Tabellenplatz in der deutschen Fußball-Bundesliga nagt am Selbstverständnis von Serienmeister Bayern München. Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat für nächsten Sommer bereits so etwas wie eine Transfer-Offensive angekündigt. 2019 werden die Bayern "das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern", erklärte der Clubchef in einem Sky-Interview. Das Imperium will zurückschlagen.

Eine Blutauffrischung würde den Bayern, zuletzt sechsmal in Serie Meister, guttun. Das offenbarte auch die 2:3-Niederlage im Schlager bei Borussia Dortmund, der die Münchner sieben Punkte hinter dem Tabellenführer zurückließ. Hoeneß machte die Dortmunder längst zum Ligafavoriten: "An Dortmund kommt in der Meisterschaft keiner vorbei."

"Das mit dem Alter, das ist alles Käse"

Während Dortmunds Startformation im Spitzenduell im Schnitt erst 25 Jahre alt war, standen in jener der Bayern fünf Profis in ihren 30ern. ÖFB-Star David Alaba ist trotz seiner langjährigen Erfahrung mit 26 Jahren noch einer der jüngeren Akteure. Nur am Geburtsjahr will es Hoeneß aber ohnehin nicht festmachen. "Das mit dem Alter, das ist alles Käse", meinte der Clubchef.

Verwöhnt von der nationalen Dominanz der vergangenen Jahre haben die Bayern vor dieser Saison allerdings auf einen größeren Umbruch verzichtet. Nur die deutschen Nationalspieler Leon Goretzka und Serge Gnabry (beide 23 Jahre) waren neu zum Team gestoßen. Die altgediente Flügelzange Franck Ribery (35) und Arjen Robben) scheint aber bereits über ihren Zenit.

In der Winterpause wollen die Münchner noch nicht in den Kader eingreifen. Für kommenden Sommer scheint aber eine Offensive geplant. "Wir sammeln im Moment ein bisschen Geld ein für den Fall, dass wir nächstes Jahr mal etwas größer einkaufen müssen", hatte Hoeneß bereits vor Saisonstart angekündigt. "Aber das entscheiden die Spieler, die jetzt im Kader sind, ob wir nächstes Jahr mehr tun." Derzeit scheint es notwendig. (APA; 12.11.2018)