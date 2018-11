Signa-Gruppe steigt via Mediengruppe Funke bei "Krone" und "Kurier" ein

Funke hält über die WAZ Ausland Holding GmbH 50 Prozent an der "Kronen Zeitung" und knapp 50 Prozent am "Kurier"

Wien – Die deutsche Funke-Mediengruppe und die Signa-Holding von René Benko haben eine Partnerschaft beschlossen: Signa übernimmt dazu von Funke einen Anteil von 49 Prozent an der WAZ Ausland Holding GmbH, die wiederum an der "Kronen Zeitung" und am "Kurier" beteiligt ist, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Signa investiert damit erstmals neben Immobilien und Handel auch in das Mediengeschäft. Die Mediengruppe Funke hält über die WAZ Ausland Holding GmbH 50 Prozent an der "Kronen Zeitung" und knapp 50 Prozent am "Kurier". Die übrigen Anteile an der "Krone" gehören der Familie Dichand. Mitgesellschafter beim "Kurier" ist die Raiffeisen-Gruppe.

Stillschweigen über Kaufpreis

Die Zusammenarbeit starte "nach Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden". Signa hielte dann durchgerechnet 24,22 Prozent am "Kurier" und 24,5 Prozent an der "Krone". Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. "Krone" und "Kurier" wiederum sind über die Mediaprint, dem gemeinsamen Anzeigen- und Vertriebsdach, verbunden.

Der Einstieg ins Mediengeschäft ist René Benko nächster großer Coup. Erst im Juni kaufte die Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors von Steinhoff die Möbelkette Kika/Leiner. Die Funke Mediengruppe gehört zu Deutschlands größten Verlagshäusern. Der Fokus liegt in den Bereichen Regionalmedien wie "Berliner Morgenpost" oder "Hamburger Abendblatt", Frauen- und Programmzeitschriften.

"Kronen Zeitung" und die Funke Mediengruppe streiten seit Jahrzehnten über gesellschaftrechtliche Belange – etwa über die beim Einstieg der Deutschen 1987 vereinbarte Vorrechte für die Dichands, vor allem eine Gewinngarantie.

Benko: Strategisches Investment

René Benko, Gründer der Signa GmbH, lässt sich in der Aussendung folgendermaßen zitieren: "Die Digitalisierung löst die Grenzen zwischen traditionellen Geschäftsmodellen auf. Handel, Information und Unterhaltung, aber auch das Wohnen und die moderne Welt der Arbeit – diese Bereiche lassen sich schon heute nicht mehr trennen. Wir investieren deshalb strategisch in Geschäftsmodelle, die breite Konsumentenschichten mit außergewöhnlichen Produkten und Leistungen überzeugen und ihre zukünftigen Bedürfnisse in der analogen wie der digitalen Welt ganzheitlich abbilden. Die Transformation starker Marken spielt da eine ganz wesentliche Rolle." (red, 12.11.2018)